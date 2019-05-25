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25.05.2019
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Yer: Ankara, Bahane: Gezi, Harcama: 34 milyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO, Gezi Direnişi’ni bahane ederek tüm malları ile otobüslerini üç yıl boyunca 34 milyon TL karşılığında sigortalattı. Sayıştay, devlet malının sigortalanamayacağını bildirdi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü’nün (EGO) 2013, 2014 ve 2016 yıllarında sigorta hizmet alımı için milyonlarca lira harcadığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın, “Zorunlu haller dışında sigorta gideri ödeyen idare, kamu kaynağında eksilmeye yol açar” uyarısını yok sayan EGO’nun sigorta giderlerinin üç yıllık toplamı 34 milyon TL oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan önceki dönemde belediye bütçesinden harcanan paralar kurumdaki israfı gözler önüne sererken belediyeye bağlı şirketlerin yol açtığı kamu zararı da Sayıştay’ın incelemeleriyle ortaya konuldu. Başkent’in ulaşım hizmetlerinden sorumlu olan EGO’nun, taşınır ve taşınmaz malları ile otobüslerini usulsüz şekilde sigortalattığı öğrenildi. Sayıştay denetçileri, kanuni dayanağı olmadan bütçeden yapılan bu ödemelerin yasal düzenlemelere aykırı olduğunu vurguladı.

GEZİ SAVUNMASI

EGO Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay’ın tespitlerine verdiği cevapta 2016 yılında bin 802 araca yapılan zorunlu trafik sigortası karşılığında 4 milyon 411 bin TL poliçe tutarı ödendiği belirtildi. Bin 865 araca 196 bin TL değerinde kasko poliçesi yaptırıldığını açıklayan idare, 2013 yılındaki Gezi eylemlerinde 24 otobüsün zarar gördüğünü bildirerek sigortanın gerekli olduğunu savundu.

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‘İDARENİN MALI DEVLETİNDİR’

Ankara Elektrik ve Havagazı ile Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkındaki Kanun’a göre, bu idarelerin mallarının “Devlet malı” hükmünde olduğunun altını çizen Sayıştay, devlet mallarına karşı işlenen suçlara cezai hükümlerin uygulandığını anımsatarak EGO’nun sigorta hizmet alımının gereksizliğine dikkati çekti.

Denetçiler, EGO’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı görev yaptığının altını çizerek şu uyarıda bulundu:

“Devlette ana kuralın kamu mallarının sigorta ettirilmemesi olduğu aksi takdirde çok büyük mal varlığına sahip olan Devlet’in aşırı tutarda sigorta ücreti ödemek zorunda kalacağı anlaşılmaktadır. Devlet memurlarının kendilerine teslim edilen malı korumak için gerekli tedbirleri almak zorunda olduğu, devlet memurunun ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğraması halinde, bu zararın gerekli önlemleri almayan memur tarafından ödenmesi esastır.”

‘MUHTELİF RİSKLER’

İdarenin 2013, 2014 ve 2016 yıllarında sigorta hizmeti alımı için harcadığı paralar, ihale dokümanlarıyla da gözler önüne serildi. Buna göre, sigorta şirketiyle 27 Kasım 2013’te sözleşme imzalayan EGO, bir yıllık sigorta için 8.5 milyon TL ödedi. İhalenin amacı ise “Kuruluş varlıklarının muhtelif risklere karşı sigortalanması” şeklinde açıklandı.

Kurum, 2014 yılında başka bir sigorta ihalesi daha açtı. Bu ihaleyi de 9.8 milyon TL bedel ile 2013 yılındaki ihaleyi kazanan şirket aldı. 4 Aralık 2014’te sözleşmesi imzalanan sigorta alımı işinin yaklaşık maliyetinin 12.8 milyon TL olacağı ifade edildi.

Kurumun taşınır ve taşınmaz varlıklarını “muhtelif risklere karşı” korumak gerekçesiyle EGO, 2016 yılında da aynı sigorta şirketiyle masaya oturdu. Bu kez 15.5 milyon TL karşılığında sözleşme imzalandı. Bu sözleşmenin yaklaşık toplam maliyeti 18.2 milyon TL olarak hesaplandı.

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