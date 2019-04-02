7.6 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa EKONOMİ Yerel seçim sonrası ilk zam: Elektrik toptan satışı yüzde 37 zamlandı

Yerel seçim sonrası ilk zam: Elektrik toptan satışı yüzde 37 zamlandı

birgun.net birgun.net

Yerel seçimlerin bitmesi ile birlikte ilk zam haberi elektrikten geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi. EPDK’nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ’ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 17.2700 kuruş oldu. Böylece dağıtım şirketlerine yapılan satışların fiyatı yaklaşık yüzde 37 zamlanmış oldu. Bu fiyat ocak ayının başında 12.6335 kuruş olarak belirlenmişti. Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında satışları ise kilovatsaat başına 25.4600 kuruş olarak belirlendi.

İlginizi çekebilir:  PTT'ye Tunç Soyer’i karalamak için bedava gazete dağıttıran şirket ortaya çıktı

Tüketim Mart ayında azaldı

Türkiye’nin elektrik tüketimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.49 azalarak 23 milyar 784 milyon 153 bin kilovatsaate geriledi. Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 826 milyon 734 bin kilovatsaatle 15 Mart’ta, en düşük tüketim ise 651 milyon 553 bin kilovatsaatle 10 Mart’ta gerçekleşti.

Türkiye’nin elektrik ithalatı da martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99.8 artarak, 259 milyon 45 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl martta 129 milyon 642 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. Martta elektrik ihracatı da yüzde 22.2 artarak 264 milyon 52 bin kilovatsaate yükseldi. 2018 Mart’ta 216 milyon 73 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

- Reklam -

SON HABERLER

Yerel seçim sonrası ilk zam: Elektrik toptan satışı yüzde 37 zamlandı

birgun.net -
Yerel seçimlerin bitmesi ile birlikte ilk zam haberi elektrikten geldi. Enerji Piyasası...
Devamını Oku

‘Adil ve özgür bir seçim ortamı olmadı’

Diren Deniz Sarı -
31 Mart seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi heyeti Türkiye’de adil ve özgür bir...
Devamını Oku

Yerel seçimler dünya basınının gündeminde: AKP’ye kaybettiren zayıf ekonomi

birgun.net -
Yerel seçimler dünya basının da gündemindeydi. Gazetelerin yerel seçime ilişkin haberlerinde seçim...
Devamını Oku

Ukrayna seçimleri ikinci tura kaldı

birgun.net -
Ukrayna’da önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde alınan ilk sonuçlara göre komedyen...
Devamını Oku

NATO’ya hayır dediler

Ömür Şahin Keyif -
NATO’nun kuruluşunun 70’inci yılında, yerleşik siyasetin gündeminde, birliğin ABD için önemi var....
Devamını Oku

Bakanlık kulakları sağır eden sese kayıtsız

BİRGÜN İZMİR -
İzmir’de, Bornova Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu...
Devamını Oku

Kamuda, ‘Mesai arası Kuran Eğitimi’ dönemi: ‘Çorba bizden eğitim sizden’

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumsal yaşamın tümünü dinselleştiren uygulamalarının halkası olan, “Çağır Gelelim...
Devamını Oku

Belediye el değiştirdi tanzim çadırı kaldırıldı

birgun.net -
Ankara Sincan ve Çankaya’da Büyükşehir Belediyesine ait tanzim satış çadırları dün öğle...
Devamını Oku

Işıklar otizm için yanacak

birgun.net -
Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir hızla...
Devamını Oku

Halk zehir soluyor

Burcu Cansu -
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Verilerle Ankara’nın Sağlığı” raporu kamuoyuna...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi