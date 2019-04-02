Yerel seçimler dünya basınının gündeminde: AKP’ye kaybettiren zayıf ekonomi

Yerel seçimler dünya basının da gündemindeydi. Gazetelerin yerel seçime ilişkin haberlerinde seçim sonuçlarının “Erdoğan ve partisinin yenilgisine işaret ettiği” ve seçmenin “ekonomik durumdan memnuniyetsizliğini sandığa yansıttığı” yorumları öne çıktı.

The Guardıan: 16 yılın referandumu

İngiliz Guardian gazetesinin haberinde seçimlerin Erdoğan’ın yönetimi için “kritik bir sınav” niteliğinde olduğu yorumu yapıldı. Haberde, “Türkiye genelinde rutin bir belediye seçimleri olması gerekirken, bu seçimler Erdoğan’ın 16 yıllık iktidarı için bir referanduma dönüştü ve ülkedeki ekonomik durum Erdoğan’a olan halk desteğini azaltmaya başladı” dendi.

Le Monde: Saray’ın yenilgisi

Gazete, AKP’nin Büyükşehirlerdeki kaybını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarı için “bir darbe” olarak yorumlayarak, “Devasa bir başkanlık sarayı inşa ettiği başkentteki yenilgisi, AKP’nin 2002’de iktidara gelmesinden bu yana her seçimi kazanan Erdoğan için büyük bir başarısızlığa işaret ediyor. İstanbul gibi Ankara da 25 yıldır Erdoğan’ın partisi ve önceki İslamcı oluşumların kontrolündeydi. Erdoğan, 50 günde 102 miting düzenleyerek seçmenleri partisine oy vermeye ikna etmek için her şeyi yaptı. Fakat başaramadı” dedi.

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La Repubblıca: Erdoğan daha zayıf

İtalyan La Repubblica da, “Erdoğan daha zayıf. Ankara’da yenildi, İstanbul’da sallantıda” başlığını kullandı. La Repubblica seçim sonuçlarının Erdoğan için “beklenmedik bir mağlubiyet” olduğunu yazdı. Gazete, hem Ankara ve İstanbul’daki sonuçların hem de “Anadolu’nun güneydoğusundaki bölgelerde” HDP’nin “geri dönüşünün” Erdoğan’ın “kulaklarını çınlatan bir zil” olduğunu belirtti.

Stuttgarter Nachrıchten: İtaatkâr yargı

Alman gazete ise “Zafere alışkın olan Erdoğan’ın partisi AKP bugüne kadar Türkiye’de artan refah ile eş tutuluyordu. Ancak pazar günü hükümeti ekonomik durgunluk, işsizlik ve paranın değer kaybetmesinden sorumlu tutan seçmenlerinin çoğu evde kalmayı veya rakip partilere oy vermeyi tercih etti. Eğer Erdoğan muhalefetin özellikle başkent Ankara’da elde ettiği zaferi itaatkâr yargının eliyle iptal ederse, ağır sorunlarla karşı karşıya kalır. Erdoğan hükümeti şimdiye kadar ekonomik krizin gerçek boyutlarını örtbas etti. Ama artık Erdoğan tamamen kaybetmeyi engellemek istiyorsa, ona göre davranması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Fınancıal Tımes: Domino etkisi endişesi

Financial Times gazetesi “Türk lider çok savaştı çünkü kişisel tecrübesinden yerel düzeyde bir zaferin domino etkisi yaratacağını biliyor. Erdoğan 1994’te İslamcı siyasete destek dalgası sayesinde İstanbul Belediye Başkanı seçilmişti. Sekiz yıl sonra kurduğu AKP iktidara geldi… Ancak Ankara’nın kaybı ve Adana ve Antalya gibi ülkenin güneyindeki ekonomik anlamda güçlü illerdeki kayıplar AKP’nin liderliğindeki siyasi ittifaka açık bir mesaj gönderdi” diye yazdı.

New York Tımes: Büyük bir gerileme

New York Times ise haberinde “İlk sonuçlar Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul’u kaybettiğine işaret ediyor. Bu, Erdoğan iktidarı için büyük bir gerileme olarak görülebilir. Erdoğan belki de siyasi kariyerinde ilk defa Türk siyasetinin gücünün merkezi Ankara ve belki de memleketi, ülkenin de iş merkezi İstanbul’da yenilgiyi tattı” dedi.