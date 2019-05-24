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25.05.2019
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Yerli otomobil projesi yılan hikayesine döndü: “47 milyon avroluk prototip nerede?”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin prototipinin 2019 yılının sonunda ortaya çıkacağını söyledi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, projenin alt yapısının hazır olmadığını vurgulayarak “47 Milyon Avro ödenerek alınan daha önceki prototip nerede?” diye sordu.

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Yerli Otomobil ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Varank’ın, “2019 yılı sonunda bire prototip ortaya çıkacak, 2022 yılında araçlarımızı inşallah caddelerimizde göreceğiz” sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Tarhan, “Henüz alt yapısını kurmamışsınız, nasıl otomobil yapacaksınız?” diye konuştu.

CHP’li Tarhan, Yerli Otomobil’in akıbetini sorduğu 9 Mayıs tarihli önergesinin, “Elektrikli yerli otomobilin iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik mevzuat ve fiziki çalışmalar devam etmektedir” ifadeleriyle yanıtlandığını anımsattı. Kendisine verilen yanıta göre, yerli otomobil projesinin alt yapısının dahi hazır olmadığına dikkati çeken Tarhan, projenin yılan hikayesine döndüğünü ifade etti.

“ÖNCEKİ PROTOTİP NEREDE?”

Yerli otomobil üretmenin yollarını ve nasıl yapılması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini anlatan Tarhan, işin başındakilerin ise uyarılarını dikkate almadığını söyledi. Her gelen Bakan’ın kendisinden önceki hataları devam ettirdiğini belirten Tarhan, “Sayın Varank, 2019 yılının sonunda prototip bir aracın ortaya çıkacağını belirtti. Peki 47 Milyon Avro ödenerek alınan daha önceki prototip nerede? O prototip kullanılmayacak mı? Kullanılmayacaksa neden o kadar para ödendi?” diye sordu.

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan

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“ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE YAPSINLAR”

Yerli otomobilin maliyeti, satış fiyatı ve fabrikasının nerede olduğu sorularının Bakanlık tarafından, “Üzerinde çalışıyoruz, henüz belli değil” şeklinde yanıtlandığının altını çizen Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İngiltere’nin meşhur süpürge markası Dyson, 18 ay önce başladığı elektrikli otomobil projesini tamamladı ve üretime geçme aşamasına geldi. 500 kişi ile patentini de aldıkları elektrikli otomobili üretip 2021 yılında satışa sunacaklar. 9 yıldır her seçim döneminde Yerli Otomobil için şu tarihte yollarda diyenler artık utanmalıdır. Madem elektrikli otomobil yapamayacaklar bari elektrikli süpürge yapsınlar. Sanayi Bakanlığının imajını kurtarsınlar.”

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