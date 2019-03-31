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31.03.2019
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Yerli üretici kan ağlıyor: AKP ithalata 6,5 milyar dolar ödüyor

Tütün üretimini tükenme noktasına getiren AKP, 16 yılda tütün ithalatına 6,5 milyar dolar ödedi. Ekim alanı hızla daralan tütünde üreticinin “kan ağladığını” ifade eden CHP’li Sarıbal, “Tütün ekim alanları, tütün yetiştiricisi çiftçi sayısı ve üretim her yıl biraz daha geriye gidiyor” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

17’nci yılına giren iktidarında her alanda yerli üretimi bitiren ve ithalat politikası izleyerek yabancı üreticileri “kalkındıran” AKP döneminde tütün üreticileri de tükenme noktasına geldi.

16 yılda tütün ithalatı için 6,5 milyar dolar harcayan AKP, tütün ekim alanlarını da yok etti. 2004 yılında yaklaşık iki milyon dekar alanda yapılan tütün üretimi, ithalat politikası nedeniyle 2018 yılına geldiğinde yüzde elli bir azaldı. Tütün üretimi yapılan alan 930 bin dekara düştü.

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46 ÜLKEDEN TÜTÜN İTHALATI

Tütünde azalış ekim alanlarıyla da sınırlı kalmadı. 2004 yılında 134 bin ton tütün üretilirken 2018 yılına gelindiğinde bu rakam yüzde 40 azalışla 80 bin tona düştü. İthalat ise büyük oranda yükseldi. AKP iktidarları döneminde 1 milyon 300 bin ton tütün ithalatı yapıldı. Sadece geçen yıl 46 ayrı ülkeden tütün ithal edildi.

TÜTÜNDE HER YIL GERİYE GİDİLİYOR

Tütünde yerli üretici yok olma tehlikesi yaşarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tütün üretiminin merkezi Adıyaman’da, “Tütünde geriye gidiş yok” sözleri tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Erdoğan’ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tüm endüstri bitkilerinde AKP iktidarları döneminde geriye gidiş yaşandığını ifade eden Sarıbal, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Şekerpancarı, pamuk, ayçiçeği gibi endüstri bitkilerinin hemen hemen tamamında büyük sorunlar yaşıyoruz. Onlarda da geriye gidiş var. Ama en vahim tablo tütün üretiminde. Tütün ekim alanları, tütün yetiştiricisi çiftçi sayısı ve tütün üretimi her yıl biraz daha geriye gidiyor” dedi.

10 BİN KİŞİ ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKTI

Adıyaman’da son bir yılda tütün ekim alanının yüzde 38 azaldığına dikkat çeken Sarıbal, şunları söyledi:

“Tütünde ekim alanları dışında üretimde de büyük kayıp yaşandı. Üretim kaybı yüzde 25,12 olarak gerçekleşti. 2002 yılında Adıyaman’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısı 37 bin 593 kişi iken 2018 yılında 27 bin 192 kişiye düştü. Son 16 yılda 10 binden fazla kişi çiftçiliği bıraktı. Böyle giderse tütün üretimi tamamen tükenecek ve yerli çiftçi bulamayacağız.”

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