Yeşil enerji yatırımı

Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nde yürütülen çalışmalar sayesinde Eylül ayından itibaren çöpten elektrik üretimine başlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci adımı Bergama’da atıyor. İlçedeki katı atık depolama alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan enerji üretim tesisi kurmak için harekete geçildi. İzmir’in kuzeyinde yer alan Bergama, Kınık, Dikili ve Aliağa ilçelerinin evsel atıklarının değerlendirileceği günlük 500 ton kapasiteli Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi için 11 Temmuz’da ihale yapılacak. Tesis tamamlandığında koku, çevresel kirlilik ve kirletici gazların salımı bitecek. Çöp sorun olmaktan çıkıp, ekonomik ve ekolojik bir değere dönüşecek.

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HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA SAYGI

280 bin metrekarelik depolama alanının 173 bin metrekarelik kısmında kurulacak Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi; “Mekanik Ayırma”, “Biyometanizasyon”, “Kompost” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynağı’ndan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi” olmak üzere 4 üniteden oluşacak.

İşlenemeyen atık malzemeler düzenli depolama lotlarında depolanacak. Depolama alanında oluşan metan gazı da biyogaz arıtmadan geçirildikten sonra elektrik enerjisi üretim tesisine yönlendirilecek. Gaz motorlarında üretilen elektrik enerjisi hem tesisin işletmesinde kullanılacak hem de doğrudan bölge dağıtım şebekesine aktarılacak. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte yıllık 12 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek 25 bin 300 MWh elektrik enerjisi üretilecek. Bu değer 4 kişilik bir ailenin enerji tüketim miktarları göz önüne alındığında 14 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce karşılık geliyor. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapımına başlanacak tesis, 2020 yılının sonunda hizmete girecek.