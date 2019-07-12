Yeşil Yol’a Rize İl Özel İdaresi’nden onay

Dilan Şahinbaş

Karadeniz bölgesinde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinin Çamlıhemşin ayağının yeni yol projeleri Rize İl Özel İdaresi tarafından onaylandı.

Samsun’dan başlayarak Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylalarını birleştirerek bu alanları turizm merkezleri haline getirmeyi planlayan Yeşil Yol projesi kapsamında yapılan çalışmaların Çamlıhemşin ayağında yeni yolların yapılmasına ilişkin karar Rize İl Özel İdaresi tarafından onaylandı.

Rize İl genel meclisi toplantısına katılan 26 üyenin tamamının oyu ile kabul edilen yeni yol projeleri arasında Samistal, Hazindak yaylasını birleştirecek 10 km’lik yol; Trovit, Palovit, Samistal yaylalarını birleştirecek 13 km’lik yol; Gallerdüzü, Aşağı Kavron, Yukarı Kavron, Samistal yaylalarını birleştirecek 15 km’lik yol; Palovit şelalesi, Amlakit, Palovit yaylalarını birleştirecek 16 km’lik yol ve Çat, Elevit, Trovit yaylalarını birleştirecek 12 km’lik yol projeleri bulunuyor.