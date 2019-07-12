23.9 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Yeşil Yol’a Rize İl Özel İdaresi'nden onay

Yeşil Yol’a Rize İl Özel İdaresi’nden onay

birgun.net birgun.net

Dilan Şahinbaş

Karadeniz bölgesinde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinin Çamlıhemşin ayağının yeni yol projeleri Rize İl Özel İdaresi tarafından onaylandı.

Samsun’dan başlayarak Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylalarını birleştirerek bu alanları turizm merkezleri haline getirmeyi planlayan Yeşil Yol projesi kapsamında yapılan çalışmaların Çamlıhemşin ayağında yeni yolların yapılmasına ilişkin karar Rize İl Özel İdaresi tarafından onaylandı.

Rize İl genel meclisi toplantısına katılan 26 üyenin tamamının oyu ile kabul edilen yeni yol projeleri arasında Samistal, Hazindak yaylasını birleştirecek 10 km’lik yol; Trovit, Palovit, Samistal yaylalarını birleştirecek 13 km’lik yol; Gallerdüzü, Aşağı Kavron, Yukarı Kavron, Samistal yaylalarını birleştirecek 15 km’lik yol; Palovit şelalesi, Amlakit, Palovit yaylalarını birleştirecek 16 km’lik yol ve Çat, Elevit, Trovit yaylalarını birleştirecek 12 km’lik yol projeleri bulunuyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,296AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yeşil Yol’a Rize İl Özel İdaresi’nden onay

birgun.net -
Dilan ŞahinbaşKaradeniz bölgesinde 9 ilin yaylalarını birbirine...
Devamını Oku

“Volkswagen yeni fabrikasını Türkiye’de kuruyor”

birgun.net -
Alman otomotiv devi Volkswagen'in bir süredir yeni fabrikasını kurmak için Bulgaristan ve...
Devamını Oku

Anaokulundaki kına gecesi rezaleti Meclis gündeminde

birgun.net -
Gizem Görkem AydınCHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze...
Devamını Oku

Yeni Şafak yazarı: Ak Parti için ‘büyü bozuldu’ demenin tam vakti

birgun.net -
Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, gazetede bugün yazdığı yazıda "sadece İstanbul seçim...
Devamını Oku

‘Mesele tiyatro ve yasaksa son gülen iyi güler’

birgun.net -
Aziz Nesin’in Toros Canavarı isimli tiyatro oyunun Giresun Valiliği tarafından yasaklanmasına ilişkin...
Devamını Oku

Güney Kore’de köpek eti yenmesine karşı protesto gösterisi

birgun.net -
Güney Kore'de, aralarında Amerikalı aktris Kim Basinger'ın da olduğu onlarca kişi, köpek...
Devamını Oku

Suruç Katliamı davasında sanık polisler duruşmaya katılmadı

birgun.net -
Urfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD saldırısında 33 kişinin yaşamını...
Devamını Oku

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı’na görüşme talebimizi ilettik

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı...
Devamını Oku

Mimarlar Odası Ankara Şubesi: ODTÜ Rektörlüğü vakfın üzerinde olan araziyi mi KYK’ya verdi?

birgun.net -
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ’de yapılması planlanan ve günlerdir tüm kamuoyunun tepkisine...
Devamını Oku

Hasankeyf için geç değil

birgun.net -
DİLEK YEĞİN“Hasankeyf için geç değil” kampanyası kapsamında...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi