Yeşilay’a ‘belirsiz’ imar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde 14 Aralık 2018 tarihinde kabul edilen Büyükçekme Türkoba Mahallesi’ne ilişkin 1/5000 ila 1/1000 ölçekli Nazım Uygulama İmar Plan Değişikliği tartışma yarattı.

29 Mart’ta askıya çıkartılan plan, bir dizi tartışmayı beraberinde getirdi. Tepekent’te yaşayanlar için rekreasyon alanı olarak belirtilen Hazine’ye ait 111 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazlar, plan değişikliğiyle ‘sosyal tesis alanına’ alındı. Bu kapsamda da Yeşilay’ın “madde bağımlılarına rehablitasyon merkezi” kurması amaçlandı. Ancak yapılacak projenin ucu açık bırakıldı ve binanın büyüklüğü ve kaç kat olacağı hakkında karar verilmedi.

GÖRÜŞLER BELLİ DEĞİL

Bölge sakinleri ise plan değişikliğine tepkili. Yurttaşlar, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurdu. Bölge sakinlerince kaleme alınan dilekçede, planın yapılmak istendiği alanın yapılaşmaya yasak bölge olduğunun altı çizildi. Projeye dair aralarında kamu kurumlarının ‘şartlı olumlu görüş’ sunduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Bahsedilen parseller Tepekent’i ikiye ayıran vadide iki küçük derenin birleşip sonlandığı noktada yaklaşık 35 bin metrekareyi bulan doğal gölettin bitişiğindedir. 8 No’lu parsel 344 metrekare olup, kente ait trafo alanıdır. 9 No’lu parsel ise kente ait rekreasyon alanı olarak ayrılmış 15 bin 790 metrekarelik yerdir.

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Tepekent projesi içinde yaklaşık bin 950 konut ve ticari alanlardan oluşmakta olup Büyükçekmece gölü koruma havzası içindedir. Plan tadilinin yapıldığı 111 ada, Tepekent’i iki bölen vadide Büyükçekmece gölünü besleyen iki küçük dere ve bu iki derenin bitimindeki gölet rekreasyon alanının içindedir. Bu dereler yaban hayvanlarının barındığı, göçmen kuşların göç sırasında konaklama ve dinlenme alanıdır. Park, Bahçeler ve İSKİ Müdürlüğü sorumluluğunda olan yerlere, bu kurumlar hangi gerekçe ile şartlı olumlu görüş vermişlerdir? Bu görüşler belli değildir.”

KENTE KARŞI SUÇTUR

2001’de ‘rekreasyon alanı’ olarak belirtilen bölgenin 20 yıl geçmeden yeni planla karşı karşıya kaldığı aktarılan dilekçede, planın iptal edilmesi ve alanın korunması istendi. Dilekçe, şöyle sonlandırıldı: “Bu doğal güzellikte rekreasyon alanını koruyacaklarına inanıyoruz. Bu alanda plan tadilatının yapılması kente karşı suçtur.”

YEŞİL ALANA İHTİYAÇ VAR

BirGün’e konuşan bölge sakinlerinden mimar Sadık Kınalı ise şöyle dedi: “Tek katı geçmeyen spor tesisleri, kır kahvesi, kır bahçeleri gibi rekreasyon alanına uygun yapılar yapılabilir. Bunun dışında yapılamayacağı açıktır. Amaç dışı yapar, hem havzayı kirletir hem de bir sürü plan değişikliğinin önünü açar. Sonuçta İstanbul’un yeşil alana ihtiyacı var.”