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22.05.2019
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Yeşilçam bize ne kattı?

Akademisyen Emine Uçar İlbuğa, insanların 60’lı ve 70’li yıllarda sinema izleme deneyimlerini aktardığı ‘Yeşilçam Hatırası’ isimli belgeselle sinema seyircisini bir bellek yolculuğuna çıkarıyor

ÖYKÜ ÖZFIRAT ÖYKÜ ÖZFIRAT

Emine Uçar İlbuğa, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Sinema Anadalı öğretim üyesi. Kendisinin üçüncü belgeseli “Yeşilçam Hatırası” seyirci ile buluştu. Daha önce de “Ulusötesi Aşklar, Ulusötesi Hayatlar” ve “Yeni Dünya Yeni Umutlar Yeni Sorunlar” adlı belgeselleri çeken İlbuğa, her iki filmin merkezine de Antalya’da yaşayan göçmen kadınlar ve çocukların deneyimlerini koymuştu.

İlbuğa, Hasan Akbulut’un yürüttüğü “Kültürel Ve Toplumsal Bir Pratik Olarak Sinemaya Gitmek: Türkiye’de Seyirci Deneyimleri Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması” başlıklı projenin Antalya ayağında araştırmacı olarak yer aldı. Bu kapsamda yürüttüğü, 1960-1970’li yıllarda çocuk ve genç olarak sinemaya giden 21 kişi ile görüntülü, derinlemesine görüşmeleri de son filmi “Yeşilçam Hatırası”nda görüyoruz. Belgeselde, Antalya’dan 8 katılımcı ve bugün için Antalya’ya yerleşmiş ancak 1960-1970’li yıllarda sinema izleme deneyimlerini o yıllarda yaşadıkları Ankara, İstanbul, Adapazarı, Adana, Çorum, Erzurum, Kayseri, İzmir, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Van gibi Türkiye’nin farklı illerinde yaşamış 13 katılımcı ile döneme ilişkin bir bellek yolculuğuna çıkılıyor.

Sinemanın yaşamın bir yansıması, bir izdüşümü olduğunu söyleyen İlbuğa, “Her birey izlediği filmlerde belleğinden izler taşıyan kırıntılarla kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkar. Bir anlamda sinema filmleri aracılığı ile bireysel ve kolektif belleğin tazelenmesi, yeniden inşası söz konusu olur” ifadelerini kullanıyor.

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Bugüne kadar sinema alanında yapılan araştırmaların daha çok filmler ve yönetmenlerle sınırlı olduğunu belirten İlbuğa, “Ancak son yıllarda içinde yaşadığımız hız, teknolojiyle sarmalanmış tüketim odaklı yaşam koşullar geçmişle bugün arasındaki bağı hızla koparmaktadır” diyor.

“Yeşilçam Hatırası” belgeseli bizleri 1960-1970’li yılların tarihsel, toplumsal, ekonomik, kültürel koşulları içinde, o dönemi yaşamış kişilerin sinema izleme deneyimleri üzerinden bir bellek yolculuğuna çıkarıyor. Belgesel filmin ilk gösterimi 12 Mayıs 2019 tarihinde Antalya Kültür Sanat’da yapıldı. Belgeselin daha sonra çeşitli festivallerde izleyici ile buluşması planlanıyor.

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