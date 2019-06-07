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07.06.2019
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Yeşillerin yükselişi sürpriz değil

Avrupa’da gençlerin başını çektiği “okul grevi”, “Yok oluş İsyanı” gibi hareketler ve eylemler sonucu iklim değişikliğine yönelik ilgi ivme kazandı. Bu dalga Yeşiller’i zirveye taşıdı

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24-27 Mayıs 2019’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları belli oldu. Bu sonuca göre; Avrupa’da görülen sağ yükseliş devam ederken merkez partilerde erime sürüyor.

Seçim öncesi anketlerde göçmen sorunu ilk sırayı alırken hemen ardına yerleşen konu iklim değişikliği idi. Üçüncü sırada yer alan konuysa genç işsizliği… Anketlerde ortay çıkan durum seçime de aynen yansıdı. Göçmen sorununu öne çıkaran aşırı sağ-faşist partiler ve iklim değişikliğini öne çıkaran Yeşiller oy arttırdılar. Avrupa Halk Partisi (EPP) 216’dan 179’a düşse de ilk sırada yer almayı başardı. Aynı şekilde 37 kayıpla 150 vekil çıkaran Sosyal demokratlar (S&D) ikinci, Avrupa için liberal ve Dem. İttifak ( ALDE&R) 107 vekil ile üçüncü sırada yer aldı. Yeşiller 70 vekille dördüncü sırada yer aldılar. Avrupa solu ve İskandinav Yeni Solu ( GUE/NFL) 38 vekilde kaldı.

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İklim grevleri ana gündem

Mevcut durumun enerji açısından yansıması özellikle iklim değişikliği konusunda olacak. Avrupa’da gençlerin başını çektiği “okul grevi”, “Yok oluş İsyanı” gibi hareketler ve eylemler sonucu iklim değişikliğine yönelik ilgi ivme kazandı. Yeni Parlamentoda bu konu öne çıkacaklardan biri olacaktır. Her ne kadar Güney ve Doğu Avrupa’da aşırı sağ/faşist iktidar ve koalisyonlar bu konuda muhalif duruş sergiliyor olsalar da Parlamento içinde çoğunluk bu konuya önem vermekte. Parlamentoda daha öncede öne çıkan Spitzenkandidaten Sistemine göre Mecliste çoğunluğa sahip partinin lideri Avrupa Komisyon Başkanı olarak seçilmekte. Bu kez de öyle olacağı görülüyor. Yeşiller ve ALDE’nin desteğini alacak gibi görünen EPP lideri Manfred Weber büyük bir olasılıkla Avrupa Komisyon Başkanı olacaktır. Weber seçim öncesi iklim değişikliği konusunu “varoluşsal” olarak nitelendirmişti.

Weber taahhütlerini arttırmak için diğer ülkelere lobi yapmaya odaklanacağını da sözlerine eklemişti. Bu arada İsveçli Greta Thunberg’in tetiklediği iklim değişikliği eylemleri de sürüyor. Gelecek İçin Cuma Günleri (“Fridays For Future”) eylemlerinin tüm dünyaya yayılmış olduğunu 24 Mayısta tanıklık ettik. Büyük çapta okul boykotları ve sokak eylemleri gerçekleştirildi. Görünen o ki Avrupa’da sağın direnişine rağmen iklim değişikliği konusu göçmen sorununun önüne geçecek.

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