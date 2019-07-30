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30.07.2019
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Yeşim Salkım: “Her şey çok güzel olacak” dedik diye vergi daireleri peşimizde

Şarkıcı ve sunucu Yeşim Salkım, Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerinden 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dediği için vergi dairelerinin hakkında denetleme başlattığını duyurdu.

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Sanatçı Yeşim Salkım 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçim döneminde ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ dediği için vergi daireleri tarafından denetlendiğini söyledi.

Salkım sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı bir video ile çağrıda bulunarak aralarında Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay ve Alişan gibi sanatçıların isimlerini vererek aynı denetlemenin herkese yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sanatçı, “Altını doldurun lütfen size bırakıyorum ben unutuyorum da bazen” yorumuyla paylaştığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı: 

“Şu bütün yemeklere, iftarlara katılan sanatçıların, büyük büyük isimlerin de vergilerini araştırın da adil olsun. Ben onların listesini yayınlayayım Twitter’dan onları da araştırmaya aldınız mı bakalım. Çok çabuk unuttu bu ülke. Onları da araştırın olur mu! ”

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Salkım yaptığı açıklamada, “Her şey çok güzel olacak dedik diye vergi daireleri başladı denetlemeye bizim alnımız anamızdan emdiğimiz süt kadar helal siz peşkeş çektiğiniz sanatçı olmayan ama başımıza sanatçı diye 15 senedir diktiğiniz yapımcıları kanal sahiplerini araştırın önce ne zavallısınız yahu” ifadelerini kullandı.

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