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01.06.2019
Anasayfa EKONOMİ "Yeterince üretemeyen ekonomi, ürettiğini hakça paylaşamayan bir toplum resmi yarattılar"

“Yeterince üretemeyen ekonomi, ürettiğini hakça paylaşamayan bir toplum resmi yarattılar”

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor.” ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, açıklanan büyüme verilerinin Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 3 civarında daralacağını ortaya koyduğunu vurguladı.

Milli gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azaldığına dikkati çeken Erdoğdu, daha büyük bir çöküşü önlemek için 2019’un ilk üç ayında devletin seferber edildiğini ve nihai tüketim harcamalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttığını söyledi.

Verilerin, Türkiye’nin sadece ağır bir kriz içinden geçmekle kalmadığına, aynı zamanda yeni yatırımların da askıya alındığına işaret ettiğinin altını çizen Erdoğdu, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO 500 raporunda Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının finansman giderlerinin, karlarına oranla yüzde 89’a ulaştığı açıklanmıştı. Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor. Bu ise Türkiye’yi uzun vadede bir durağanlığa mahkum edecek.” görüşünü paylaştı. 

Türkiye ekonomisi yüzde 2,6 daraldı

Erdoğdu, şunları kaydetti:

“Kimse çeyreklik bazda pozitif bir rakam geldi diyerek kriz bitti diyemez. Türkiye’nin geliri bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı. En somut haliyle büyüme ve istihdam verilerinde sorunun derinleştiği görülüyor. İktidar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmek için harcadığı mesaiyi kriz karşıtı etkili önlemler uygulamak için harcamıyor. Yeterince üretemeyen ekonomi, ürettiğini hakça paylaşamayan bir toplum resmi yarattılar. Bu tablodan kurtulabilmek için sorumlulara sandıkta ders vermek gerekiyor. İstanbul halkının önünde yöneticileri uyarmak için güzel bir fırsat var. CHP’nin kazandığı seçimi iptal edenlere halkımızın sandıkta bu uyarıyı yapacağından eminiz.”

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