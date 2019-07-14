Yetkileri az tartışabiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD tipi başkanlığı tartışabiliriz” sözlerine açıklık getirdi. ABD tipi başkanlık sisteminde başkanın yetkilerinin Türkiye’ye göre daha az olduğuna dikkat çekti.

Çankaya Belediyesi’nin Adalet Parkı açılışına katılan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. S-400 teslimatının başlamasının ardından, Amerikan Senatosundan Trump’a yaptırım yapması yönünde gelen açıklamaları yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Senato önce Türkiye’nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde veya yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Zamanında Türkiye’nin Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır” diye konuştu.

ERDEM VE DEMİRTAŞ

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Herkes için adalet istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hapishanelerinde on binlerce kişi yatıyor. 10 binlerce kişi arasında haksızca yatanlar var. Eren Erdem hangi gerekçeyle içeride? Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle cezaevinde yatıyor?” ifadesini kullandı.

SİSTEM TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, “Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye’nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabul var. Başkanlık sistemi de tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejiminin doğru olmadığını tartışabiliyorsak onu da tartışırız. Amerika’da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır” dedi.