Yetkiyi tırpanlayan genelge yargıdan döndü

Üç büyük kent başta olmak üzere birçok büyükşehri kaybeden AKP hükümeti yerel yönetimlerin yetkilerini sınırlamak için harekete geçerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının yetkilerini sınırlamak için çıkardığı genelgenin hukuktan döndüğü ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın BELKO şirketine yaptığı atamanın, bakanlık genelgesi gerekçesiyle tescil edilmemesi işlemi mahkeme tarafından yasaya aykırı bulundu. Karar bir üst mahkeme tarafından da onanırsa atama yetkisinin belediye meclislerine devredilmesi kararı iptal edilecek.

Yavaş seçildikten sonra belediyenin yüzde 99.67 oranında hissedarı olduğu BELKO adlı şirkete Kerim Yılmaz atandı. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe göstererek Kerim Yılmaz’ın ticaret sicilinde tescil ve ilanı işlemini yapmadı.

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Bunun üzerine Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açıldı. “Yasal bir düzenleme genelge ile ortadan kaldırılamaz. Ticaret Sicil Müdürlüğü, bakanlık genelgesinden önce kanun hükümleri ile bağlıdır” diyen mahkeme, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün tescil işlemini yapmamasını yasaya aykırı buldu. Bu kararın ardından Kerim Yılmaz BELKO Genel Müdürü olarak atandı. Karara itiraz edildi. İstinaf Mahkemesi’nin vereceği karar, Türkiye genelindeki tüm belediye başkanlarına da emsal olacak.

İMAMOĞLU: SAÇMA SAPAN BİR GENELGE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da önceki gece katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada bakanlığın yetkileri tırpanlamaya çalışan genelgelerini ‘saçma sapan’ olarak nitelendirdi.