Yıkıp ranta açtılar

İsmail Arı

OHAL’in ardından kayyum atanarak el konulan Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde, 10 butik otelin yapımına başlandı. Kentsel dönüşüm alanı ile ilan edilen Sur’ da konut, butik otel ve iş merkezi inşaatları için 2018 yılında 100 milyon TL tutarında dört ihale yapıldı.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce “acele kamulaştırma kararıyla” ev sahipleri evlerinden zorla çıkarılan, operasyonlarla 4 bin 500 konutun zarar gördüğü Sur’da TOKİ eliyle yapılan inşaatlar sürüyor.

Kentsel dönüşüm ihalelerini AKP iktidarlarında çok sayıda ihale alan “kadrolu” firmalar kazandı. 57 milyon TL’lik en büyük ihaleyi 3. Havalimanı projesinin bazı bölümlerinin yapımını üstlenen şirket, 31 milyonluk bölümünü ise TOKİ’nin çok sayıda ihalesinde adı geçen bir başka şirket aldı.

Bakanlık devreye sokuldu

BirGün’e konuşan Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Herdem Doğrul, “Sahada ikinci ve üçüncü firmalar çalışıyor. İhaleyi kazanan inşaat şirketleri buraya uğramıyor, ikinci ve üçüncü yüklenici firmalara yaptırıyorlar. İhaleyi alan şirketlerin ‘geçici kabulü’ Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmadı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye sokuldu. Yapım işi tamamlanmadan bitmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Konut olarak belirlenen yapıların ise ticari alana dönüştürülerek satışına başlandı” dedi. Doğrul, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi’nin, Sur’a yılda 5 milyon turist geleceği açıklamasının aldatmaca olduğu ifade etti. +

Operasyonlar sırasında evi yıkılan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ise şöyle dedi: “Sur halkı göçe zorlanarak mağdur edildi. Evleri yıkılan ve ellerinden alınan halk İstanbul, İzmir ve Mersin gibi şehirlere göç etti. Talan edilen evler tekrar yapılarak sahiplerine verilmeli. Halk TOKİ’lerde yaşamaya zorlanamaz. Sur halkı olarak yapılanları kabul etmiyoruz.”