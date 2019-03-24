Cumhur İttifakı’ndan İstanbul’da miting

AKP ve MHP’nin İstanbul Yenikapı’da düzenlediği yerel seçim mitingine AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Tansu Çiller ile Mehmet Ağar katıldı.

Erdoğan, miting alanında Ağar ve Çiller ile özel olarak görüştü.

Erdoğan mitingde yaptığı konuşmada katılımcı sayısının 1 milyon 600 bin olduğunu iddia etti.

Erdoğan, CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer ile ilgili “Terör örgütleriyle iç içe, geçmişi kirli. Böyle birisini İzmir’e layık gördüler,” dedi.

Sarayında 29 Ekim konseri düzenleyeceğini duyuran Erdoğan, Fazıl Say’ın da bu konsere katılacağını söyledi.

Erdoğan, BDDK’nin bankalara açtığı soruşturmayı hatırlatarak, “Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Ey finans sektörü içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, şöyle böyle olacak diyerek provakatif işler içine giriyorsanız çok ağır bedel ödersiniz. Hepinizin kimliğini, neler yaptığını biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı, seçim sonrası bunun faturasını ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz, aldatamayacaksınız. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Bizim istikametimiz doğrudur, bugüne kadar nasıl başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar,” dedi.

YILDIRIM AZ KONUŞTU

Miting, İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın kısa konuşmasıyla başladı.

Partililerine ‘kankam olmaya var mısınız’ diye seslenen Yıldırım, “Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’u çöpten, çamurdan, susuzluktan ayağa kaldırdı İstanbul’u. Siz isterseniz bu iş tamam. Ben fazla vaktinizi almayayım, Cumhurbaşkanımız projeleri anlatacak.” diyerek konuşmasına son verdi.

Yıldırım’ın ardından söz alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugün muhteşemsin, bugün tarih yazıyorsun. Cumhur İttifakı’nın 3’üncü ortak mitingi vesilesiyle bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyorsunuz. İstanbul’da yeniden diriliş ve yükselişin işaretini veriyorsunuz. 7 Ağustos 2016’dan 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı’da muhteşem bir heyecanın bayraktarlığını yapıyorsunuz” diyerek sözlerine başladı.

“GELİN DE GÖRELİM”

“31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, İstanbulumuza, milli birlik ve bekamıza hayırlı sonuçları olmasını diliyorum” diyen Bahçeli şunları söyledi:

“İstanbul tarihtir, medeniyettir, kardeşliktir, fetihtir, dünyanın en büyük Türk İslam kentidir. Bu siper zillete teslim olursa, muhteşem anıların nice miras kararı ve körelir. İstanbul, Cumhur İttifakı’nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir. İstanbul’da atılacak bir adımın yankısı her yerden hissedilecek, her taraftan işitilecektir.

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Yeni Zelanda’daki saldırıya değinen Bahçeli, “Gelin Avrupa Yakasındayız. Sizi de dedeleriniz gibi sizi de yerin dibine indirelim. Camilerimize, minarelerimize, bayrağımıza, vatanımıza kem gözle bakan varsa ya o gözü oyarız, ya da harabe bina gibi yıkarız. Hedefteki şehir İstanbul’dur” ifadelerini kullandı. Bahçeli, “Türkiye’yi yıkmak istiyorlar yıktırmayacağız; Türk milletini bölmek istiyorlar böldürmeyeceğiz” dedi.

“15 Temmuz’da milli bekamız neredeyse imha olacaktı, hıyanetin hevesi kursaklarında kaldı” diye konuşan MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

“Ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik. Beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik. Terör örgütlerine emperyalist odaklara karşı el ele verdik, güç ve gaye birliği yaptık. Cumhur İttifakıyla kucaklaştık. Konu vatansa nefsimize tutsak olamazdık, kenetlendik, kucaklaştık. Tehlikeleri okuduk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde uzlaştık. 31 Mart seçimleri milli iradenin tercih ve desteğiyle kazası belasız temin edilmeli. 31 Mart bir beka, İstanbul için kader seçimidir. İstanbul’da PKK’ya, FETÖ’ye geçit yoktur.”

ERDOĞAN: 1 MİLYON 600 BİN KİŞİ VAR

Bahçeli’nin ardından sahneye çıkan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“15 Temmuz’un hemen ardından 7 Ağustos’ta bu meydana bir araya gelip dosta düşmana kardeşliğimizi göstermiştik. Bugün Sayın Bahçeli ile AK Parti’ye ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimle Cumhur İttifakı’na güvenen tüm kardeşlerimle İstanbul için bir kez daha Yenikapı’dayız. Aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin tek yürek olduk.

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Biz milletimizle birlikte, bu şehri kıyamete kadar bir İslam şehri, bir Türk şehir olarak korumaya devam edeceğiz. Bu şehir bizim de hizmetkarı olmaktan gurur duyduğumuz aşkımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her şeyimizdir. 25 senede bu şehri çöp, çukur, çamurdan kurtarmaktan kalmadık, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik.

Biz İstanbul’u sadece aşkla sevmekle kalmadık, aşkla hizmet ettik. 1994 yılında bu kardeşinizi İstanbul Belediye Başkanı yaptığınız andan beri Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerimde, İstanbul’a yapılan her hizmetin takipçisi oldum. Şimdi size bir süprizim var.

TUNÇ SOYER’E SUÇLAMALAR

Istırancalardan, Melen’den su getirdik. 2040 yılına kadar İstanbul’un su sıkıntısı yok. Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Getirdiğin kişi İstanbul’un bir ilçesinin belediye başkanı. Bizim belediye başkan adayımız yıllarca bakanlık yapmış, başbakanlık, meclis başkanlığı… Yani büyük bakmış. İstanbul gibi bir şehre de rastgele bir isim de yakışmazdı. Ankara’ya da kenar köşe bir ilçenin belediye başkanını aday gösterdi ve iki kez kaybetti. Bizim adayımız Kayseri gibi büyükşehrin 5 dönem belediye başkanı olan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı olan, genel başkan yardımcısı yaptığım Mehmet Özhaseki kardeşimizi de Ankara’ya aday yaptık. Ankara’daki mitingimizde de 450 bin kişi vardı. İzmir’de de rastgele, kenar köşe bir ilçe belediye başkanını aday yaptı. Hakkındaki spekülasyonlar çok ileri. Terör örgütleriyle iç içe, geçmişi kirli. Böyle birisini İzmir’e layık gördüler. Biz de İzmir’e Denizli’de 2 dönem belediye başkanlığı, ekonomi bakanı olmuş Nihat Zeybekci Bey’i getirdik. Ama Kemal Bey’in böyle bir ufku yok. 5 koyun verin kaybeder.

Şimdi size bir sürpriz yapmak isterim. Bizim Yassıadamız adamız var ya, orayı da uluslararası toplantıların, görüşmelerin bir merkezi haline getirmek için çok az bazı şeyleri kaldı. Biz buranın adını değiştirik, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını koyduk. Buranın resmi açılışını yapacağız. Uluslararası toplantılarımızı burada yapacağız.”

“Haliç’te attığımız adım, dünyada örnek bir adımdır. Oradan çıkardığımız 2,5 milyonmetreküp balçığı Alibeyköy’e pompaladık. Şimdi orada bir oyun parkı var. Çevrede ona göre yerleşim alanı oluştu. Haliç Kongre Merkezi de aynen böyle oldu. Orası kesim merkeziydi. O muhteşem Haliç Kongre Merkezi yapıldı, etraf değişti. Bay Kemal sen orada aday tanıtımı yaptın. Orası 3 bin kişilik. Harbiye Kongre Merkizi’ni de CHP zihniyeti bize yaptırmak istemedi. Yerinaltında 3 bin 300 kişilik bir kongre merkezi yaptık. Yanına da Muhsin Ertuğrul’u büyüttük. Bu zeka, plan, proje meselesi. Çalışırsan, düşünürsen olur. Bu aşk meselesi. Arayan mevlasını da bulur belasını da… Biz mevlamızı bulduk.

‘FAZIL SAY KONSER VERECEK’

Şimdi sana bir müjde daha vereyim Bay Kemal. AKM’yi de kısa bir zamanda bitireceğiz. Sizin yaptığınız gibi değil, dünyada parmakla gösterilen bir AKM yapıyoruz. Bizim bir opera binamız olacak, her yönüyle mühteşem. Şu an inşaat devam ediyor. Bitirdikten sonra konsere gelirsin değil mi? Biz çağırırız. Ankara’ya gelemiyor, Külliye’nin içinde var. Orada 29 Ekim’de Fazıl Say’ın bir konseri olacak. Gelin tek millet olalım.”

“Tarihi Yarımada’yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız.”

Bay Kemal çıkmış, ’17 yılda ne yaptı’ diyor. Ne yapayım, gözü yok görmüyor. Sadece yaptıklarımızı değil, yapacaklarımızı da anlattım. Bu ara birileri gene bizi provake etmeye çalışıyor.

Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Ey finans sektörü içinde olanlar kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, şöyle böyle olacak diyerek provakatif işler içine giriyorsanız çok ağır bedel ödersiniz. Hepinizin kimliğini, neler yaptığını biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı, seçim sonrası bunun faturasını ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz, aldatamayacaksınız. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Bizim istikametimiz doğrudur, bugüne kadar nasıl başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar.”