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28.05.2019
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Yıldırım: ‘Çaldılar’ demeye mecburdum

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Yıldırım, programda 31 Mart gecesi yaptığı teşekkür konuşmasından ve İstanbul için vaatlerinden bahsetti.

‘Güvenli Şehir’ adlı projeden bahseden Yıldırım, “70 bin sokağı var İstanbul’un. Hepsine kamera, ışık koyacağız. Kadınlar gündüz gibi gezecek” ifadesini kullandı.

İBB Başkanlığı seçiminde saat 23:25’te seçimi kazandığını açıklayan Binali Yıldırım konuyla ilgili sorulan soru üzerine “Bu açıklamaya ihtiyaç vardı. Çünkü bu açıklamadan sonra sandık kurullarındaki arkadaşlarımız demoralize olurlardı. Arkadaşlar simülasyon yaptı, yüzde 98’den fazlası açılmış, bundan sonrası değişmeyecek dediler. Ben bu açıklamayı yaptım. Bu bir hataysa hata benim” dedi.

“TEK BİR ŞARTIM VAR”

Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’yla birlikte ortak yayın konusuyla ilgili sorulan soru üzerine “Bize sordular olabilir dedik. Bunun zamanlaması ileride planlanır. Birlikte karar vermek lazım. Hangi kanalda, kiminle yapacağımız meselesi benim için fark etmez. Hepsine çıkarım. Ben her türlü, her platformda olurum. Tek bir şartım var. Sadece İstanbul’u konuşurum.” dedi.

“ÇALDILAR DEMEYE MECBURDUM, HUKUKİ DEĞİL”

“Oyları çaldılar” demesi üzerine açıklama yapan Yıldırım, “‘Çaldılar’ demeye mecburdum. Algı operasyonu yapıldı. Hukuki bir tabir değildi bu. Ben farkındayım. En büyük mağduriyeti yaşayan İstanbullular var, ben varım. Ben sesimi duyuramıyorum.” dedi.

“HEPSİNE KAMERA, IŞIK KOYACAĞIZ”

‘Güvenli şehir’ projesinden bahseden Yıldırım, “70 bin sokağı var İstanbul’un. Hepsine kamera, ışık koyacağız. Kadınlar gündüz gibi gezecek” dedi.

Motosikletlere köprüler bedava olacak. Bunların otoyolların orada peyzajların sulaması yaparken kazalara sebep oluyor. Bunların önüne geçeceğiz. Motosikletlere özel park yeri yapacağım.

DOĞALGAZA İNDİRİM

Doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız. Çalışmalar yaptırıyorum. Ayrıca sosyal destek alan 80 bin aile var. Ayıp değil, yetmiyor. Bunların doğalgaz faturasının 50 TL’sini biz yatıracağız.

İGDAŞ FAİZİNİ SİLECEĞİZ

İGDAŞ’a borcu olanların faizini sileceğiz, el sıkışacağız.

GENÇLERE BELEDİYE TESİSLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Üniversiteyi kazanamayanlar da bir yıl boyunca aylık 40 TL ödeyecek. Gençler büyükşehir belediyesinin tesislerinden ücretsiz yararlanacaklar. İstanbul’u gençlik ve müzik festivallerinin merkezi yapacağız.

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