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05.06.2019
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Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz

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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın konusunu değerlendirerek, “İstanbul önceliğimiz ama gereken her şeyi konuşuruz” dedi. Kiraz toplayan Ekrem İmamoğlu’na da seslenen Yıldırım, “Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin, düşmesin. 23 Haziran’da bize lazım” dedi.

Sivas’ta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Binali Yıldırım, bayramın güzel geçtiğini belirterek, “Bayram, bayram tadında geçiyor. Çok güzel geçiyor. Gördünüz gibi hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, onlarla bayramlaşıyoruz. Bayramın ilk günü bizim adetimizdir, büyükler evde oturur, küçükler onları ziyarete gelir, bayramlaşma yapılır. Hatta arefe günü de mezarlık ziyaretleri yapılıyor. Biz de aynısını yaptık. Eskiden biz giderdik, şimdi bizim gençler yetişti. Onlar bize geliyor. Dün bayramlaşmaları yaptık. Ailenin bütün fertleri ile bayramlaştık. İstanbullularla bayramlaştık. Şimdi de memleketime geldim. Yiğidolar’ın memleketi Sivas’a geldim. Sivas’ta hemşehrilerimizle bayramlaşıyoruz. Bundan sonra da birkaç ile daha gideceğiz” dedi.

‘İSTANBUL’UN SİVASLI SEÇMENE İHTİYACI VAR’

Sivas’ta yaşayanların iki katından fazla Sivaslının İstanbul’un 39 ilçesinde 961 mahallesinde yaşadığını dikkat çeken Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerimizden bir tanesi Sivas’tır. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuştur, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde adaylığımda da destek vereceklerinden zerre kadar tereddüdüm yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim. Birçok hemşehrimiz İstanbul’dan doğal olarak memlekete geldi, Sivas’a geldi. Tatillerini burada geçirdiler, akrabaları ile görüştüler, sıla-i rahim yaptılar. Ancak tatil bitince mutlaka onları İstanbul’a bekliyoruz. Çünkü İstanbul’un Sivas’a, Sivaslılara ihtiyacı var. İstanbul bayramı var. 23 Haziran bayramında Sivaslılar da bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz.”

‘CANLI YAYINDA HER ŞEYİ KONUŞURUZ’

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın programıyla ilgili gelişmeleri de değerlendiren Yıldırım, “Mahir Ünal bey CHP ile görüştü, Genel Başkan yardımcısı ile. Onlar da Sayın Genel Başkana, Kemal Bey’e aktarmışlar. Kemal Bey de izin vermiş” dedi. Her şeyi konuşup konuşmayacakları sorusu üzerine de “Biz baştan söyledik. Biz her şeye hazırız., Öncelikli İstanbul, gayet tabi her şeyi konuşuruz. Önemli olan İstanbul ne duymak istiyor. İstanbul önceliğimiz, ama gereken her şeyi konuşuruz. Problem yok” ifadelerini kullandı.

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da kiraz ağacına çıkıp, kiraz toplamasıyla ilgili soru üzerine Yıldırım, “Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23 Haziran’da” diye konuştu.

Yıldırım daha sonra, belediye binası önünden yürüyerek bayramlaşma programının yapılacağı Buruciye Medresesi’ne geçti.

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