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22.06.2019
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Yıldırım: Davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur

birgun.net birgun.net

AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım, Twitter’dan paylaştığı bir dizi mesajda Ekrem İmamoğlu’nun “Çay davetini hâlâ bekliyorum” açıklamasına “Davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur. Böyle tez canlılığa lüzum yok” diye yanıt verdi.

Yıldırım paylaşımlarının devamında da, “HDP ile PKK arasında var olan rekabete biz girmeyiz. Biz İstanbul’u ve İstanbulları düşünüyoruz. İstanbul’da 3 milyondan fazla Kürt yaşıyor, ben onların desteğine talibim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Çaya davet kendi fikri değildi

Benim de karşımda Murat arkadaşım duruyordu. Sadece karşımda duruyordu. Bir ara sağ tarafında birinin kağıt kaldırıp indirdiğini gördüm, son dakikalardı. Şimdi söyleyelim o zaman. Son 10-15 saniye kala ‘çaya davet’ yazdığını gördüm. Yıldırım’ın çaya davet etmesi kendi fikri değil yani. Ne diyelim, danışmanıyla birlikte çay içerim. Neyse ben bunları konuşmak istemem. Biz hiç o alana girmedik.

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