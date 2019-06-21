Yıldırım: Davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur

AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım, Twitter’dan paylaştığı bir dizi mesajda Ekrem İmamoğlu’nun “Çay davetini hâlâ bekliyorum” açıklamasına “Davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur. Böyle tez canlılığa lüzum yok” diye yanıt verdi.

Yıldırım paylaşımlarının devamında da, “HDP ile PKK arasında var olan rekabete biz girmeyiz. Biz İstanbul’u ve İstanbulları düşünüyoruz. İstanbul’da 3 milyondan fazla Kürt yaşıyor, ben onların desteğine talibim” ifadelerini kullandı.

Ekrem Bey'e yaptığım çay davetim hâlâ geçerli ama misafir ev sahibinin kuzusudur. Böyle tez canlılığa lüzum yok. Pazar geçsin, işimizi gücümüzü bitirelim sonra nerede isterse çayımızı içer, sohbetimizi yaparız. — Binali Yıldırım (@BY) June 21, 2019

HDP ile PKK arasında var olan rekabete biz girmeyiz. Biz İstanbul’u ve İstanbulları düşünüyoruz. İstanbul’da 3 milyondan fazla Kürt yaşıyor, ben onların desteğine talibim. Eminim ki Kürt kardeşlerimiz bize destek verecekler ve beklentilerini gerçekleştireceğimi görecekler. — Binali Yıldırım (@BY) June 21, 2019

İmamoğlu: Çaya davet kendi fikri değildi

Benim de karşımda Murat arkadaşım duruyordu. Sadece karşımda duruyordu. Bir ara sağ tarafında birinin kağıt kaldırıp indirdiğini gördüm, son dakikalardı. Şimdi söyleyelim o zaman. Son 10-15 saniye kala ‘çaya davet’ yazdığını gördüm. Yıldırım’ın çaya davet etmesi kendi fikri değil yani. Ne diyelim, danışmanıyla birlikte çay içerim. Neyse ben bunları konuşmak istemem. Biz hiç o alana girmedik.