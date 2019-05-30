Yıldırım iddia etti: Biz seçimlerin tekrarlanmasını asla istemedik

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, “Biz bu seçimlerin tekrarlanmasını asla istemedik. Bunu bütün milletimizin ve İstanbulluların bilmesini istiyorum” dedi.

AKP’li Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyon’unun Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ‘İstanbul Temsilciler Toplantısı’na’ katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlere değindi. “Biz bu seçimlerin tekrarlanmasını asla istemedik” diyen Yıldırım şöyle konuştu:

“Bunu bütün milletimizin ve İstanbulluların bilmesini istiyorum. Biz, öncelikle oy kaydırmalarının, oy hırsızlığının ve türlü türlü olumsuzluklar ve organize kötülükleri görünce ‘Gelin bu oyları yeniden sayalım. Kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. Seçimler hakkında da şaibeler ortadan kalksın.’ dedik. Öyle ya oy veren 8,5 milyon İstanbullu şundan emin olmak istiyor. Ben oy verdim. Acaba benim oyum yerini buldu mu?’ Biz bu sorunun cevabının peşinde olduk. Mücadele ettik. Ancak oyların yüzde 10’ununu saydırabildik. Yani 850 bin oy saydırabildik. Aradaki fark 29 binden 13 bine düştü. Yüzde 15’ini saysak fark kapanacak. Yüzde 90’ınını saysak, açık ara önde seçimin sonucu değişecek. Olay bu. CHP bunu gördüğü için oyların yeniden sayılmasına şiddetle karşı çıktı. Biz müracaat ettik, hemen arkasında başvuruda bulunarak reddettiler. Bu işte bir sakatlık olduğunu gördüler. Seçimin sonucu değişeceğini gördükleri için bunun olmasına müsaade etmediler. Böylece oy veren 8.5 milyon İstanbullunun hakkını yediler. Gerçek mağdur varsa, o gün sandık başına gidip oy veren insanlardır. Biz İstanbulluların hakkının ve milli iradenin teşekkül etmesinin peşindeyiz.”

“Seçimler oldu, bitti ama kavgası, tartışması bitmedi” ifadelerini kullanan Yıldırım, “O halde ne yapacağız? Bu tartışmayı bitireceğiz. Öyle bir bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak” dedi.