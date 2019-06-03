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03.06.2019
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“Yıldırım, İmamoğlu ile tartışma programını TRT’de yapmak istiyor”

birgun.net birgun.net

Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun ‘canlı yayında tartışma’ teklifine yönelik, ”Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik” diyen Binali Yıldırım’ın programı TRT’de yapmak istediği iddia edildi.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım NTV’de yaptığı açıklamada, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘canlı yayında tartışma’ teklifine yönelik, ”Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP’deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar” açıklamasında bulunmuştu.

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Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tartışma programı ile ilgili olarak yeni bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Yıldırım’ın programı TRT’de yapmak istediğini belirtti.

Yarkadaş’ın paylaşımı şöyle: “Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın hangi kanalda tartışacağı da ayrı bir konu… Binali Yıldırım’ın çalışma arkadaşları tartışmanın TRT’de yapılmasını istiyor. Yıldırım’ın kurmayları, İmamoğlu’nun kurmaylarına ‘Tartışma TRT’de olsun’ teklifini götürecek.”

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