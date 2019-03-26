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26.03.2019
Anasayfa SİYASET Özkök'ün Binali Yıldırım söyleşisine 'vergi' düzenlemesi

Özkök’ün Binali Yıldırım söyleşisine ‘vergi’ düzenlemesi

AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, "İstanbul'u yatırım yapılacak cazip şehirler arasına sokacağım. Bunu da o insanlara sadece yemek yaparak sağlayamazsın" dedi.

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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 
Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök‘e konuştu.

Hürriyet internet sitesinde söyleşide Yıldırım’ın ağzından “İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak. Yani hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon gibi,” ifadeleri yer alırken öğlen saatlerinde haberde değişiklik yapıldı.

Söz konusu ifadeler şöyle değiştirildi; “İstanbul, Türkiye’de ödenen vergilerin yüzde 49’unu toplarken, bu gelirden yüzde 10 pay almaktadır. İstanbul’un toplanan vergilerden aldığı pay artmalıdır.”

YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

Yıldırım’ın seçim ofisinden yapılan açıklamada “26 Mart 2019 tarihinde Hürriyet Yazarı Sayın Ertuğrul Özkök’ün röportajında ‘İstanbul’dan daha fazla vergi toplamalıyız’ başlıklı alanda yer alan ifadeler, yanlış anlaşılamalara yol açmıştır,” denildi.

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Açıklamada doğru ifadelerin şu şekilde olduğu belirtildi: “İstanbul, Türkiye’de ödenen vergilerin yüzde 49’unu toplarken, bu gelirden yüzde 10’u pay almaktadır. İstanbul’un toplanan vergilerden aldığı pay artmalıdır.”

ÖZKÖK: KISALTILIRKEN OLMUŞ

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ise köşesinde yer alan Yıldırım söyleşisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Binali Yıldırım’la ilgili yazımın İstanbul vergileri ile ilgili bölümü kısaltılırken sanki, “İstanbullu’dan daha fazla vergi alınacakmış” gibi bir anlam çıkmış.”

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