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13.06.2019
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Yıldırım’dan Uğur Dündar yanıtı: Şaşırtma yapmak istedim

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Fotoğraf: İHA

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ATV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak yayınla ilgili konuşan Yıldırım,  her adaya 15 soru sorulacağını ve 3’er dakika süre verileceğini belirtti.

Yıldırım’ın konuşması şu şekilde:

İki sebepten dolayı Uğur Dündar’ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP’nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım.

İsmail Küçükkaya’yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız. Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak.

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