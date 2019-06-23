Yıldırım’ın açıklamasından sonra dev ekranlarda yayın kesildi: AKP seçmeni ve AKP’li yetkililerin ağladığı görüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenilenen seçimlerinde sandıklar 17.00’da kapandı.

Oy sayımı başladıktan bir süre sonra AKP Genel Başken Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP’nin 31 Mart’ta Ankara adayı olan Mehmet Özhaseki başta olmak üzere birçok AKP’li yetkili, partinin Sütlüce’deki İl Başkanlığı’na geldi ve sonuçları birlikte takip etti.

İlk veriler, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde gittiğini gösterirken, AKP’li yetkililer açıklama yapmaktan kaçındı.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım, saat 18.45’te binaya girdi, girerken ilk sonuçlar sorulduğunda “hayırlısı olsun” demekle yetindi.

Yıldırım binaya girdikten yarım saat sonra, 19.15’te Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdı.

Kamuoyuna açıklanan ilk sonuçlara göre İmamoğlu, yüzde 55 oyla öndeydi.

Bina içindeki sessizlik sürerken Binali Yıldırım basın merkezine gelerek kaybettiğini açıkladı, rakibi Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Binali Yıldırım’ın açıklamasından hemen sonra binada seçim sonuçlarının takip edildiği dev ekranlarda yayın kesildi.

BBCnin haberine göre bina önünde bekleyen az sayıdaki AKP seçmeni ve AKP’li yetkililerin bir kısmının ağladığı görüldü. Uzunca bir süre sessizlik hakimdi.

Bazıları Yıldırım’ı desteklemek, bazıları tepkilerini dile getirmek için bina önünde beklerken, Yıldırım, 20.00’da il başkanlığından ayrıldı.

Ayrılırken başka bir yorum yapmadı. Sonrasında bina önünde bekleyenler arasında tartışma yaşandı.

Kimisi parti teşkilatının yeterince çalışmadığından şikayet ederken, kimi AKP’yi eleştirenlere karşı çıkarak ‘seçime hile karıştırıldığına inandığını’ söyledi.

Bina önünde bekleyen az sayıda AKP seçmeninin eleştirileri Yıldırım ya da AKPli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik değil, çoğunlukla teşkilata yönelik oldu.

Yıldırım’ın ardından Süleyman Soylu binayı terk ederken “Dik dur eğilme, bu millet seninle” sloganları atıldı.

Öğlen saatlerinden itibaren alınan güvenlik önlemleri, Yıldırım binadan ayrıldıktan sonra da sürdü. Çok sayıda polis binanın önünde beklemeye devam ediyor.

Binali Yıldırım, AKP İl Başkanlığı’ndan ayrıldığı sırada bir AKP’li yanına gelerek teselli etti:

Ağlatmaya hakları yok sizi, ağlatamazlar. İl başkanı istifa etsin.