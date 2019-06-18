Yıldırım’ın vaatlerini paylaşan Bakan Selçuk’a tepki: Milli Eğitim Bakanı olduğunu hatırla

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde sık sık AKP’li milletvekilleriyle fotoğraf veren ve “Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şimdi de Binali Yıldırım’a desteğini açıkladı.

Bakan Selçuk, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın önceki gün katıldığı televizyon yayınının ardından sosyal medya üzerinden Yıldırım’ın vaatlerini paylaştı.

Selçuk, Binali Yıldırım’ın vaatlerini takipçilerine “müjdeledi”. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkan Adayı Yıldırım’ın, öğretmenlere ve gençlere yönelik vaatlerini sosyal medya hesabından duyuran Selçuk, paylaşımın altına ise Yıldırım’ın fotoğrafını ve alkış emojisi koydu.

“HAYAL KIRIKLIĞI…”

Selçuk’un paylaşımının altı, kendisini eleştiren yorumlarla doldu. Hemen her kesimden insan, Ziya Selçuk’a Milli Eğitim Bakanı unvanını unuttuğu eleştirisini yöneltti. Bakan Selçuk’a yöneltilen eleştirilerden bazıları şunlar oldu:

• Bir bakanın belediye başkan adayının reklamını yaptığı nerede görülmüş?

• Atanmışla seçilmiş arasındaki farkı çocuklarımıza sizin sisteminiz mi öğretecek?

• Bakanlığınızın görev tanımında belediye başkanlığı seçimlerinde propaganda yapmak var mı?

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• Çok büyük hayal kırıklığısınız. Hepimizin Bakanı olmalıydınız.

• Artık çocuğumun eğitim hakkı ve tarafsızlığını tartışmalı mıdır değil midir?

• Eğitimin siyasetten uzak olacağını söylemiştiniz. Söylediklerinizle yaptıklarınız çelişiyor.

GARABET

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Selçuk’un tavrını eleştirdi. Bakan’ın AKP’li milletvekilleriyle birlikte seçim çalışmalarına katıldığını anımsatan Taştan, “Bakanın seçilmiş değil, atanmış olduğunu ve Milli Eğitim Bakanı kimliğini acilen hatırlaması gerekir” diye konuştu. Yıldırım’ın vaatlerinin İstanbul’a yönelik olduğunun altını çizen Taştan, “Selçuk bunu tüm Türkiye’de olacakmış gibi paylaştıysa eğer ona sormak gerekir, ‘Bugüne kadar neden yapılmadı?” ifadesini kullanarak yaşananları, “Garabet” olarak değerlendirdi.

TARİHTE ÖRNEĞİ YOK

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir Milli Eğitim Bakanı’nın bir siyasi parti için oy istemediğini söyledi. Aydoğan, Bakanın tüm eğitim emekçilerine, öğrencilere ve velilere eşit uzaklıkta olması gerektiğini ifade ederek “Selçuk, paylaştığı bu açıklamalar ile eğitim ve bilim emekçilerinden, velilerden, öğrencilerimizden yana değil bir siyasi partiden, ittifaktan yana taraf olduğunu açıkça deklare etmiştir” dedi.

MEB SİYASET ÜSTÜDÜR

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise MEB’in siyaset üstü bir kurum olduğunu kaydederek “Belediye seçimlerine giren adaylardan birinin vaatlerini paylaşarak eğitimi siyasete bulaştırıyor” dedi. Selçuk’un sürekli etik değerlere vurgu yaptığını belirten Yıldırım, “Ama kendisi üç beş oyu etkileyebilirim diyerek böyle bir paylaşım yapıyor. Bakanın kendisi aslında, verdiği güzel mesajlardan çok önceki gün takındığı tavırdır” diye konuştu.