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28.06.2019
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Yıldızlar altında tiyatro: Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali perdelerini açıyor

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Bu yıl 17.’si düzenlenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başlıyor. Tiyatro severler sezonda izleyemedikleri oyunları Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda izleyebilecek.

Kadıköy Belediyesi’nin 17 yıldır kesintisiz düzenlediği tiyatro festivali 1 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen festival kapsamında 14 oyun seyirciyle buluşacak. İki hafta sürecek festivalde tüm oyunlar saat 21.00’de başlayacak ve ücretsiz sahnelenecek.

Oyunların davetiyeleri her oyunun etkinlik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Tiyatro Festivali’nin açılışı, Hakan Altıner’in yönettiği, Altan Gördüm, Deniz Türkali, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil, Sadi Özen’in oynadığı “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” ile başlıyor.

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Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:

  1. Temmuz Pazartesi: Çiçekçi Sokağı Cinayeti / Kedi Sahne Sanatları
  2. Temmuz Salı: Açık Aile / Tiyatro Yeniden
  3. Temmuz Çarşamba: Tamamla Bizi Ey Aşk /Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
  4. Temmuz Perşembe: Komik Gazino / Metin Zakoğlu Tiyatrosu
  5. Temmuz Cuma: Nereden Nereye / Sgm Sahne Gösteri Müzik Yapım
  6. Temmuz 2019 Cumartesi: Kader Can /Bam Tiyatro
  7. Temmuz Pazar: Merhaba / Dostlar Tiyatrosu
  8. Temmuz Pazartesi: Şen Makas / Tiyatro Kare
  9. Temmuz Salı: Hakikat, Elbet Bir Gün / Tiyatro D22
  10. Temmuz Çarşamba: Üçü Bir Arada /İstanbul Halk Tiyatrosu
  11. Temmuz 2019 Perşembe – Hikayeler Sabahattin Ali / Rivayet Radyosu Yayına Başladı
  12. Temmuz Cuma: Teftişör / Tiyatro Adam
  13. Temmuız Cumartesi: Yalnızlar Kulübü / B Planı & Toy
  14. Temmuz Pazar: Tırnak İçinde Hizmetçiler / Tiyatro Hemhâl

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