Yıllık ücretli izinle ilgili bilmemiz gerekenler (1)

Bahar aylarının başlaması ile birlikte, çalışanların önemli haklarından olan yıllık ücretli izne ilişkin sorular ağırlık kazandı. Biz de bu yazımızda şu sıralar çokça soru aldığımız bu konuya değinelim ve çalışanlarımızın tereddütlerini giderelim istedik. Konuyu başlıklar ile ele alırsak daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Kayıtlı ve kanıtlanabilir bir iş ilişkisi olmalıdır



Her şeyden önce bir çalışanın bu izninden söz edebilmemiz için ortada kayıtlı bir işçi-işveren ilişkisi olmalıdır. Yani bir başka deyişle işçi kesinlikle kayıt dışı (sigortasız) çalışmamalıdır.



Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için çalışma süresi şartı gerekir



İzne hak kazanabilmek bakımından o işyerinde ve/veya aynı işverenin değişik işyerlerinde 1 tam yıl fiili olarak çalışmış olmak gerekir. Bazı devamsızlıklar ve uzun süreli istirahatler, işçinin yıllık izin için gerekli olan kıdem süresinde dikkate alınmaz. Örneğin kadın işçinin doğum sonrası 6 aya kadar kullanabildiği ücretsiz izin, işçinin habersiz ve mazeretsiz olarak işe devam etmediği günler, işçinin işyerindeki ihbar öneli süresini 6 hafta aşan istirahat süreleri yıllık izin hesabında dikkate alınmaz ve işçinin bu süreleri izne hak kazanabilmek için tekrar çalışması gerekir.



İşçinin aynı işyerinde aralıklarla çalışması durumunda izin hakkı



Çalışma hayatımızda sorunlu konulardan biri de şüphesiz ki işçinin aynı işyerinde aralıklarla (giriş-çıkış) çalışması durumunda izin kıdeminin nasıl hesap edileceği konusudur. Bir işçi örneğin askerlik nedeni ile ve/veya emeklilik nedeni ile işyerinden ayrılıp daha sonra aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlarsa izin hakkı hangi süreler üzerinden hesap edilerek uygulanmalıdır? Bu konuda hukukçular arasında görüş farklılıkları olduğu gibi işyeri uygulamaları da farklılıklar arz etmektedir. Yargıtay’ın konuya ilişkin son kararları ise, eski çalışmalara ait izin hakları izin kullandırmak ve/veya bedeli ödenmek suretiyle tasfiye edildiyse artık eski çalışma sürelerinin sonraki çalışma sürelerine eklenmemesi şeklindedir. ( Y.7.H.D. E. 2016/10214 K. 2016/17889 T. 31.10.2016)



Bu konuda bizim de katıldığımız görüş ise aralıklı çalışmalarda yıllık ücretli izin hakkının, önceki çalışmalara ait izin haklarının kullandırılmış veya karşılığının ödenmiş olmasına bakılmaksızın işçinin o işyerindeki toplam çalışma süresi dikkate alınarak hesap edilmesi yönündedir. Çünkü yıllık iznin felsefesinde işyerinde kıdemi fazla olan işçinin daha fazla dinlendirilmesi olgusu vardır. Bu olguya bağlı olarak da zaten izin süreleri hesap edilirken kıdemi fazla olan işçiye daha fazla izin süresi verilir.



6 ay çalışan yarım izne hak kazanamaz



Çalışanların sıkça sordukları ve doğru bir bilgi olmayan yarım izin konusuna da değinelim. Pek çok çalışan, işyerinde 6 ay kıdemi olan bir işçinin yarım izin, yani 1 hafta izne hak kazandığını düşünmektedir. Oysa bu doğru bir bilgi değildir. Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek bakımından o işyerinde 1 tam yıl çalışmış olmak gerekir.

1 yılını doldurmayan işçiye de izin verilebilir



Buna mukabil işveren, zorunlu olmamakla birlikte 1 yılını doldurmayan çalışanlarına da yaz aylarında izin verebilir. Bu konuda yasal bir engel yoktur. Ancak bu verdiği izni daha sonra işçinin yıllık izninden düşüp düşemeyeceği konusu tartışmalıdır. Bizim de katıldığımız görüş, işçiye yıl içinde verilen izinlerin yıllık izinden mahsup edilemeyeceği (düşülemeyeceği) ilkesi sebebiyle, erken verilen iznin yıllık izinden düşülemeyeceği yönündedir.



Yıllık izin süreleri ne kadardır?