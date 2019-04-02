Yıllık ücretli izinle ilgili bilmemiz gerekenler (2)

Yıllık izin esnasında işçi hastalanırsa ne olur?

İşçinin yıllık ücretli izin süresi içinde raporlu duruma düşmesi koşulunda yıllık izin kesintiye uğrar. Bu durumda rapor bitiminde izin kaldığı tarihten itibaren devam eder.

Kısmi süreli (part-time) çalışanların yıllık izin hakları farklımıdır?

İş yasamızda kısmi süreli ve/veya çağrı üzerine çalışanlar bakımından yıllık izinle ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca İş kanunu bu çalışanlara ayrımcılık uygulanamayacağını da ön görmektedir. Bu nedenlerle Kısmi süreli çalışanlarda diğer çalışanlarla aynı izin haklarına sahiptir. İzin kıdemleri hesap edilirken kısmi süreli çalışıyor oldukları dikkate alınmayıp işe giriş tarihleri ve çalıştıkları takvim süresi dikkate alınacaktır.

İlginizi çekebilir: Yusufeli Barajı'nda iş cinayeti

Mevsimlik işlerde izin hakkı var mıdır?

Ağırlıklı olarak tarıma dayalı mevsimlik işlerde İş kanununun Yıllık ücretli izin hakkı düzenlemeleri yer almamaktadır. Bu nedenle bu işlerde çalışanların yıllık ücretli izin hakları yoktur.

Yıllık izin bölünebilir mi?

Yıllık iznin bölünmemesi esastır ancak işçi ile işverenin anlaşması suretiyle Yıllık ücretli izin bir bölümü 10 günden az olmamak üzere bölümler halinde kullandırılabilir.

Yıllık izin kullanan işçinin ücret avansı ve yol izni hakkı var mıdır?

İşverenler yıllık ücretli izne ayrılan işçiye izin dönemine ait ücreti peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Yıllık ücretli iznini farklı bir yerde geçirecek olan işçiye talebi halinde 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermelidir.

Yıl içinde verilen izinler yıllık izinden düşülebilir mi?

Bu konuda kanunda açık bir biçimde aşağıdaki ifade yer almaktadır.

“İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” Dolayısı ile işveren bu izinleri yıllık izinden düşemez.

İşçi Yıllık izinde başka bir işte çalışabilir mi?

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

İzin ücreti hangi hallerde ödenebilir?

Uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumda işçinin yıllık ücretli izin hakkının kullandırılmayarak (veya işçi kullanmayarak) karşılığının kendisine nakden ödenmesidir. Hemen belirtmeliyiz ki bu yasal bir uygulama değildir. Çalışması devam eden bir işçiye izin ücreti ödenemez. Ayrıca işçi de esasen Anayasal bir hak olan Yıllık ücretli izin hakkından vaz geçemez. Yıllık ücretli izine hak kazanıp ta iznini kullanmayan işçinin bu hakkı bir sonraki yıla devreder. Şayet işçi izin kullanmaz veya eksik izin kullanırsa kullanmadığı ve bakiye kalan bu izin hakları iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi koşulunda kendisine ödenir. Bu ödeme işçinin en son ücreti üzerinden hesap edilerek yapılmalıdır.

Yıllık ücretli izin nasıl hesap edilir?

Yıllık ücretli izin işçinin en son ücreti üzerinden tüm yasal kesintiler (sgk ve işsizlik sigortası primi, gelir vergisi, damga vergisi) uygulanmak suretiyle hesaplanır ve net tutar işçiye ödenir.

Yıllık izin hakkında zaman aşımı süresi ne kadardır?

Yıllık ücretli izinde zaman aşımı süresi ücret fazla mesai gibi haklarda olduğu gibi 5 yıldır. Ancak bu süre yıllık izin ücretinde sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Yıllık ücretli iznin kullandırıldığının ispatı kime aittir?

İşçinin yıllık ücretli izninin kullandırılmadığı iddiası söz konusu ise bunun aksinin ispatı işverene aittir. İşveren bu ispat külfetini işçinin imzasını taşıyan izin kayıt belgeleri ile kanıtlamak durumundadır. Keza işten ayrılırken kullanılmayan izinlere ait ücretler ödenmişse işveren yine bunu banka dekontları, imzalı ücret bordroları ve miktar içeren ibranameler gibi belgelerle kanıtlamalıdır.