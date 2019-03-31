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31.03.2019
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Yine sağlıkta şiddet: İzmir’de saldırı Samsun’da tehdit

İzmir’de, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen bir doktora 10 kişi saldırdı. Samsun’da ise sağlık raporu kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine verilmeyen bir kişi, “Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım” tehdidinde bulundu

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Hekimlere yönelik şiddete her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İzmir’de bir doktor darp edildi, Samsun’da ise tehdit edildi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan Türk’ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Mevlana Mahallesi 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na gelen B.K. isimli kadın, hasta kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı.

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Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.’nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla gelerek Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu’nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk’ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk’e de saldırdı. Başına darbe alan Türk’ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından, Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk’ün tedavileri ise Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapıldı.

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‘KAFASINA SIKACAĞIM’ DİYE TEHDİT ETTİ

Samsun’da, Aile Sağlığı Merkezi’nden iş başvurusu için talep ettiği sağlık raporu kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kendisine verilmeyen bir kişi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (SABİM) arayarak, “Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım” tehdidinde bulundu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Polis, doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, SABİM görevlilerinin, tehdit suçunu yetkili birimlere bildirmediğini de belirterek, şunları dedi:

“Bu ve benzeri olaylarda işlenen suçu adli mercilere bildirmeyen görevli, Türk Ceza Kanunu’nun 279’uncu maddesi uyarınca suç işlemektedir. Görevini yerine getirmeyen yetkililer o gün ve bir sonraki gün doktor arkadaşımızın can güvenliği açısından poliklinik hizmetini devam ettirememesinin de müsebbibidirler.”

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