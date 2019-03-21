Yine seçim, yine kriz!

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale Savaşı’nın 104’üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç’u çağırdı.



‘PERVASIZLIK’



AFP’nin haberine göre, görüşmenin ardından bir açıklama yapan Morrison, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum” dedi.



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Morrison, Büyükelçi Karakoç ile yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini belirtti. Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda “tüm seçenekleri” değerlendireceğini de sözlerine ekledi. Morrison, “Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum ve bunu talep ettim” dedi.



Erdoğan’ın sarf ettiği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına “ihanet ettiğini” de söyleyen Başbakan, “Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘İZAHAT İSTEYECEĞİZ’



Öte yandan Erdoğan’ın Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki cami katliamı hakkındaki sözlerine ilişkin konuşan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami katliamı hakkındaki açıklamaları konusunda izahat isteyeceklerini söyledi. Ardern, “Başbakan yardımcımız Türkiye’de bu yorumlara karşı çıkacak. Gerçekleri yüz yüze anlatacak” ifadelerini kullandı.