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02.07.2019
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Yine tarikat yurdu, yine yangın!

Aydın'da Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yurdunda yangın çıktı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Aydın’ın Efeler İlçesine bağlı Girne Mahallesinde, Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin ortaokul ve lise öğrencilerinin kaldığı 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin uyarısı üzerine binadaki öğrenciler, dışarı çıkarıldı. Çatının tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan yurtta yangın merdiveninin olmadığı öğrenildi.

“OLAYIN VÂKIFI DEĞİLİZ”

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Dernek Başkanı Emin Korkut, “Buradaki öğrenci velilerine kiraya verdik. Tabi ki biz olayın vâkıfı değiliz. Ben de şimdi geldim. Allah’a şükür can kaybımız yok. Araştırması yapılacak ne olduğu sonra ortaya çıkacak. Klima motorundan çıktığı söyleniyor yangının. Burası LGS, küçük öğrenciler ve köylerdeki çocukların barındığı nokta oldu,” diye konuştu.

TABELASI DAHİ YOK

Çevredeki vatandaşların beyanına göre yaklaşık 10 yıldır faaliyette olduğu öğrenilen öğrenci yurdunun işletme ruhsatının olmadığı iddia edildi. Tabelası olmayan yurttan yangın esnasında tahliye edilen öğrencilerin bir anda kayıplara karışması akıllarda soru işareti bıraktı.

Hatırlanacağı üzere, Adana’nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2017 tarihinde ‘Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmiş, 24 öğrenci ise yaralanmıştı.

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