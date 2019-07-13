YİK’te de tek adam Erdoğan: Maaşları ve üye sayısını ‘keyfine göre’ belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun üye sayısı ve üyelerin maaşları için tek yetkilinin Erdoğan olduğu ve hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadığı öğrenildi. CHP’li Karaca, verdiği soru önergesiyle ortaya çıkan tabloya tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle “Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla” kurulan Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) henüz belirlenmeyen üyeleri ve maaşları için tek yetkilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Yüksek İstişare Kurulu’nun kaç kişiden oluşacağına, üyelerin nasıl belirleneceğine ve bütçeye maliyetine ilişkin bir soru önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Karaca’ya yanıtı ise milletvekili belirlenmesinden yüksek yargı atamalarına kadar çok sayıda yapıyı tek başına belirleyen Erdoğan’ın bu uygulamaları YİK’te de sürdüreceğini ortaya koydu. Karaca’ya verilen yanıtta, kurulun yapısından üye seçimine ve maaşlarının belirlenmesine kadar tüm süreçlerin Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği ifade edildi.

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CHP’li Karaca, önergesine verilen yanıta tepki gösterdi. Karaca, verilen cevabın, liyakatin değil keyfiliğin üye belirlenmesinde kriter olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. Üye sayısı belirsiz, bütçeye maliyeti bilinmeyen bir kurul yerine işçi, memur ve emeklilerin maaşlarında iyileştirmenin öncelikli olduğunu vurgulayan Karaca, “Türkiye’nin böyle bir kurula ihtiyacı yoktur. Ülkemizin EYT’lilere, 3600 Ek Gösterge isteyenlere ihtiyacı vardır. Bu insanlar yıllardır sesini duyurmaya çalışıyorlar ama nedense Yüksek İstişare Kurulu üyelerine bulunan para, onlar için bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar belirlenen YİK üyeleri, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut.