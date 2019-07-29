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29.07.2019
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Yiyin efendiler yiyin: Meclis, 78 araca aylık 1.2 milyon lira kira ödüyor

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Soru önergelerine TBMM Başkanlığı’ndan yanıt alamayan milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurmaya başladı. Daha önce Meclis Başkanlığı’na sunulan soru, araştırma ve yasa önergelerinin karşılık alamamasını gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de CİMER’e araç harcamalarını sordu.

Sözcü‘den Saygı Öztürk‘ün haberine göre, CİMER’in, Meclis’in araç harcamalarına ilişkin yanıtları şöyle:

– 27. Dönemde, önceki dönemlerde olduğu gibi sürücüsüz araç kiralama hizmet alımına gidilmiştir. Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 66, günlük hizmetlerde kullanılmak üzere 12 adet sürücüsüz hizmet aracı kiralanmıştır. Kiralanan araçların model ve markaları şöyle: 2019 model 32 adet Audi A6, 2019 model 38 adet Volkswagen Passat, günlük hizmetlerde kullanılmak üzere 7 adet 2015, 1 adet 2017 model Passat.

– Kiralanan makam araçları, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, ihtisas komisyonu başkanlarına tahsis edilmektedir.

– Kiralık makam araçları için ödenen aylık kira bedeli 1 milyon 187 bin 200 lira, günlük hizmetler için kiralanan araçlara ödenen aylık kira bedeli ise 54 bin liradır.

CHP Milletvekili, tasarrufa önem verilmesi gereken bir dönemde, lüks makam araçları ve yapılan harcamaların kabul edilemeyeceğini belirtti.

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