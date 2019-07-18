YKS açıklandı: Adaletsiz sistem sonuçlara yansıdı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün gece açıklandı. Bugün açıklanması beklenen sınavın dün açıklanması öğrencileri şaşırttı.

2.5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS’de 1 soru ise iptal edildi. Uzmanlar AYT’deki matematik testinin sınavda tek başına belirleyici olduğunu söylerken, geçen seneye oranla sınavın ölçücülüğünün düştüğünü ifade etti.

Devlet okulları tercih edilecek

Salim Ünsal: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına girmede kullanacakları AYT puanlarında ve sıralamalarda geçen yıla oranla dengesizlik var. Puanlar daha yüksek çıkıyorken sıralamalarda daha alt sıralara düşmüşler. Özellikle 300 puan aralığında sayısalda 30 bin, eşit ağırlıkta 35 bin, sözelde 40-45 bin aralığında sıralama daralması yaşanıyor.

Örneğin geçen seneki hesaplamalara göre mesela 300 puan alan öğrenci 150-160 bin aralığında olması gerekirken bu sene 180-190 bin aralığına çıkmış, bu da doğal olarak öğrencilerin puana dayalı olarak değil de sıralamaya dayalı olarak tercih yapmalarını gerektirecek. Örneğin öğrencinin geçen sene 350 puanla almış bir yere bu senede bu puanla girebilirim gibi düşünmesi hata olur. Sıralamalarda çok büyük sapmalar beklemiyoruz. Özellikle vakıf üniversitelerinin ücretli ve kısmi burslu programlarının büyük ölçüde dolmada zorlanacağı, bir de ülkenin geçtiği ekonomik kriz nedeniyle bu üniversitelerin ücretlerinin düşük ücretler olmadığını biliyoruz. Bu bölümlerdeki puanlarda çok büyük değişikler olmayacak ama popüler devlet üniversiteleri puanlarında sıkışmanın yaşanacağı bir tercih süreci bizi bekliyor.

Bu yılki Sınav ölçücü olamadı

Onur Soğuk: Geçen seneye oranla puanlar öğrenciler açısından iyimser ama sıralamalar geride gözüküyor. AYT sınavı öğrencilere daha kolay geldiği için öğrencilerin puanı yüksek ama sıralamaları geçen seneye göre geride. Sistemdeki en büyük arızalardan birisi matematik branşının değerinin çok fazla olmasıdır.

Gelen sonuçlardan yine görüyoruz ki matematiğin yine çok etkili olduğu diğer branşların bazı sıralamalarda figüran durumuna düştüğü bir sistemle karşı karşıyayız. Edebiyat soruları neredeyse ilkokul 5 seviyesinde sorulmuştu. Böyle olunca da soruların bir ölçücülüğü de kalmadı. Öğrencilerin çoğu sıralama açısından memnuniyetsiz. Sistem devam edecekse de daha ölçücü soruların hazırlanması ve bir alan sınırlaması getirilmesi gerekiyor. Matematik öğretmenliği okuyan bir kişi sınava girmiş, edebiyattan 8 doğrusu var ama tabii ki bu kişinin matematiği olduğu için hem TYT’de hem de AYT’de matematik netleri 30’un üstünde olduğu için direkt Hukuk Fakültesi’ni kazanabiliyor.

Öğrenci sayısı etkili oldu

Nazik Kösegil: Sınava giren öğrenci sayısından dolayı sıralamalar daha geriden geldi. Dolayısıyla öğrenciler tercih yaparken puana göre değil de sıralamaya bakmalılar.

Hangi alanda hangi sıralamada olduklarına bakacaklar. Sıralamaların istenildiği gibi gelmemesinin birinci sebebi sınava giren öğrenci sayısı ikincisi ise ders bazındaki netlerin durumuyla ilgili. Özellikle bu da matematik netlerinin önemli olduğunu gösteriyor. Matematik netleri yüksek olan öğrenciler sıralama olarak daha iyi sonuçlar aldı.