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30.05.2019
Anasayfa EĞİTİM YKS giriş belgeleri erişime açıldı

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM, 15-16 Haziran’da yapılacak YKS’ye girecek adayların sınava giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran’da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran’da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 

YKS’nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00’dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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