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17.07.2019
Anasayfa EĞİTİM YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajla, YKS 2019 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını ‘https://sonuc.osym.gov.tr‘ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim.”

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