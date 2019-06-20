YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin açıklamada bulundu.

Aygün Twitter’dan yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz’da alınacağını duyurdu. Aygün paylaşımında şunları ifade etti: “2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (link: http://osym.gov.tr) osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.”