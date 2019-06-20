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20.06.2019
Anasayfa EĞİTİM YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin açıklamada bulundu.

Aygün Twitter’dan yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını, üniversite tercihlerinin de 23-29 Temmuz’da alınacağını duyurdu. Aygün paylaşımında şunları ifade etti: “2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (link: http://osym.gov.tr) osym.gov.tr internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.”

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