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18.07.2019
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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

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YKS tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.

Tercihler 23-29 Temmuz’da yapılacak

Öğrenciler 15-16 Haziran’da TYT ve AYT oturumlarına katılmıştı. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz’da yapılacak.

Kayıt işlemleri 19-23 Ağustos’ta

ÖSYM tarafından kesin bir tarih belirtilmemiş olsa da geçtiğimiz senelerde sonuçlar iki hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Dileyen adaylar, 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında elektronik kayıtlar yaptırabilecek.

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