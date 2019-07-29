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29.07.2019
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YKS tercihlerinde bugün son gün

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ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci bugün 23.59’da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 23.59’da sona erecek.

Adayların 23 Temmuz’da başlayan ve bugün 23.59’da tamamlanacak 2019-YKS tercihlerini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapması gerekiyor. 

Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor.

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.

Kaynak:AA

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