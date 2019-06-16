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16.06.2019
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YKS’nin ikinci oturumu da tamamlandı

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2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS’nin ikinci oturumu AYT, 180 dakika sürdü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi.

2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS’nin ikinci oturumu AYT, saat 10.15’te başladı ve 180 dakika sürdü.

6 bin 450 binada, 107 bin 442 salonda uygulanan AYT’de 295 bin 601 kişi görev aldı.

AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtladı.

AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

YKS’nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün 15.45’te uygulanacak.

YKS sonuçları, 18 Temmuz’da açıklanacak.

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