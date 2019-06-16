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16.06.2019
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YKS’ye giren öğrencilere Binali Yıldırım ‘seti’ dağıtıldı!

Hemen her seçim döneminde okulları propaganda alanı olarak kullanan AKP, bu kez de YKS'ye giren öğrencileri hedef seçti.

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

31 Mart’ta İstanbul’u kaybeden AKP, yenilenecek olan seçimleri kazanmak için okulları propaganda alanı olarak kullanmaya devam ediyor. 2 milyon 528 bin 110 adayın girdiği YKS öncesi İstanbul Kağıthane’de AKP propagandası yapıldı.

İstanbul Kağıthane’de bulunan Tınaztepe İlköğretim Okulu’nda henüz sınava girişler devam ediyorken YKS’ye girecek olan öğrencilere içinde AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a ait olan ‘set’ dağıtıldı.

Öğrencilere dağıtılan setin içinde üzerinde Binali Yıldırım’ın fotoğrafı bulunan su ve sandviç yer alıyor.

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