Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, yazlığında rahatsızlaşmış ve dün yoğun bakıma alınmıştı. Büyükanıt’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanarak İstanbul’a getirilen Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün yoğun bakıma alınmıştı. Büyükanıt’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada Büyükanıt’ın beyninde damr tıkanıklığı ve solunum enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekim Dr. Cengiz Bavbek şu açıklamayı yaptı:

“Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir.”