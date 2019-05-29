YÖK Başkanı’ndan ‘YKS’ açıklaması: Sistem değişikliği gündemimizde yok

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını belirterek, “(YKS) Şu an sistem değişikliği gündemimizde yok. TYT’de sözel ve sayısal okuryazarlık getirdik. Bundan vazgeçilmesi için bir neden düşünmüyoruz ama müfredatla ilgili bir değişiklik söz konusu olursa bu ikinci aşama olan AYT’ye elbette yansır. O zamanki duruma bakılır ve değerlendirilir” açıklamalarında bulundu.

Saraç, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik dün düzenlediği iftarın ardından eğitim muhabirleriyle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Yeni lise modelinin açıklanmasının ardından YKS’de bir değişikliğin olup olmayacağı yönündeki tartışmalara değinen Saraç, bu konuda bazı basın kuruluşlarına bir açıklama yaptıklarını hatırlattı.

Bu açıklamalarında söz konusu değişiklik ile ilgili bilimsel çalışma ya da raporun Milli Eğitim Bakanlığından kendilerine ulaşmadığını belirttiklerini aktaran Saraç, “YKS’nin TYT oturumunda sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistem getirdik. Bu sistem olumlu sonuçlar üretti” değerlendirmesinde bulundu.

“Üniversite giriş sistemlerinin gökten inmiş kurallar, kanunlar olmadığını” belirten Saraç, “Ama bunların gerekliliklerinin bilimsel olarak ispatlanması ve kamuoyunun da içine sinmesi lazım. Şu an sistem değişikliği gündemimizde yok. Bunun olması için herhangi bir sebep görmüyoruz” dedi.

YKS ile pek çok düzenleme yapıldığını, soru başına sürenin artırıldığını söyleyen Saraç, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla bunlardan vazgeçilmesini istemiyoruz. Yükseköğretim sistemi, lise eğitimini desteklemek durumunda, lise eğitimi de yükseköğretimi desteklemek durumunda. Yani üniversite giriş sınavında lise eğitiminin çıktısını ve müfredatı ve sistemi dikkate alacağız. Bu konuda bir problem yok ama şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK’ten don biçmesi beklenemez.”

