27.5 C
Istanbul
14.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Yok sayarak yürütülmez

Yok sayarak yürütülmez

Anayasa Mahkemesi önünde uğradıkları polis saldırısı hakkında konuşan Çorlu Tren Katliamı Aileleri’nden Mısra Öz Sel: Bizim iki katımız kadar polis vardı. Biz oraya kavgaya gitmedik. Bu kadar yok sayarak bir dava yürütülemez. Hak arayışımız sürecek

birgun.net birgun.net

Anıl Ataş

25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciası soruşturmasında tren şefi, makinistler, bürokratlar ve TCDD’nin üst düzey yetkilileri hakkında takipsizlik kararı verilmesi üzerine önceki gün Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen ailelere polis plastik mermiler ile saldırdı.

Yakınlarını kaybeden ailelerden Aysun Köse ve Mısra Öz Sel, “Bizim iki katımız kadar polis vardı. Biz oraya kavgaya gitmedik. Biz adalet için her yerde haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Dava gerektiği gibi yürümüyor

Tren faciasında 16 yaşındaki kızı Sena’yı kaybeden Aysun Köse ve oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz Sel, saldırıyı BirGün’e değerlendirdi. “Bu kadar yok sayarak bir dava yürütülemez” diyen Mısra Öz Sel, yaşananları şöyle anlattı: Çok üzücü ve çok utanç verici bir olay. Gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Biz oraya sadece bireysel başvurularımızı Anayasa Mahkemesine taşımak için ve öncesinde bir basın açıklaması yapmak için gitmiştik. Dava yürümesi gerektiği gibi yürümüyor. Böyle bir katliamın sorumlusu sadece dört kişi olamaz. Bu kadar umursamazca, bu kadar yok sayarak bir dava yürütülemez. O yüzden de bazı şeylerin daha ciddiye alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Biz orada, -Çorlu Adliyesi önünde olduğu gibi- adalet nöbetimizi gerçekleştirmek istedik. Ancak çok gereksiz müdahaleye maruz kaldık. Bizim iki katımızdan fazla polis bekliyordu. Biz oraya ne savaşmaya, ne kavgaya gittik.”

İlginizi çekebilir:  Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Polis amirinin kendisine ‘Bana şov yapıyorsun’ dediğini ve kolundan tutarak kendisini fırlattığını sözlerine ekleyen Mısra Öz Sel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca ‘Milletvekillerini ayırıp kalanını süpürün’ dedi. Biz bugüne kadar kimseye zarar vermedik, bugünden sonra da zaten öyle bir niyetimiz olmayacak. Bizim davamız başka, biz adalet için her yerde haykırıyoruz ve haykırmaya, adalet aramaya devam edeceğiz.”

Meclis’in koltuğunu işgal etmesinler

CHP’nin, kazaların araştırılmasına dair verdiği Meclis önergesinin AKP’li vekillerin oylarıyla reddedilmesine de tepki gösteren Mısra Öz Sel, “Bu katliama dair devlet demiryollarında hiçbir eksiğin olmadığını, bakım onarımının yapıldığını; yol bekçilerinin kaldırılmadığını, sadece sayısının azaltıldığını savunuyorlar. Şu anda yürüyen dava olduğunu, yargıyla tüm suçluların ortaya çıkarılacağını söylüyorlar. Bunun üzerine bir de başsağlığı dilediler, keşke dilemeselerdi. Ne davadan, ne de neler olup bittiğinden haberleri yok sanırım. Haberleri varsa ve bu şekilde konuşuyorlarsa çok yazık, yoksa zaten Meclis’in o koltuğunu işgal etmemeleri gerekiyor” ifadelerini kaydetti.

Sağlık sorunları sebebiyle basın açıklamasına katılamadığını belirten Aysun Köse ise, “Görüntüleri gördüğümde elim ayağım boşaldı. Evlatlarımızın yaşadığı bu haksızlığın bir bedeli olması, sorumluların cezasını çekmesi lazım. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz sevdiklerimiz geri gelmeyecek ama istiyoruz ki başkaları böyle şeyler yaşamasın.

Ben bu mücadeleyi geride kalan sevdiklerim için yürütüyorum. Bir şeylerin değişme zamanı geldi. Baktığımızda ülkede herkes farklı kulvarlardan bir adalet arayışı içerisinde. Adalet, hukuk belli mercilere hizmet ediyor, geri kalan yerlerde görevini yapmıyor. Bu olayın üstü 4 memur ile kapatılacaksa yazıklar olsun diyorum. ‘Milletvekillerini bırakın diğerlerini susturun’ diyor polis, bu nasıl bir zihniyettir? Kimseye zarar vermedik. Biz zaten daha fazla kimseye zarar gelmesin diye mücadele ediyoruz. Böyle muameleyi hak etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,633AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul Valiliği’nden ‘YKS’ açıklaması

birgun.net -
İstanbul Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün...
Devamını Oku

Almanya’dan Türkiye’ye ‘S-400’ uyarısı: Kararı gözden geçirin

birgun.net -
Alman hükümeti Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlanan Türkiye’ye, NATO’daki konumunu...
Devamını Oku

İmamoğlu: 24 Haziran’dan sonra ilk yurt dışı gezimi Balkanlar’a yapacağım

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa...
Devamını Oku

MEB’den lise son sınıf öğrencilerine ‘devamsızlık’ affı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının...
Devamını Oku

Mağdur aileler, Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda buluşuyor: “Herkesi sesimize ses katmaya çağırıyoruz”

birgun.net -
Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri bu haftaki nöbetini Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda...
Devamını Oku

Marmara’da 3,3 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Marmara Denizi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre...
Devamını Oku

İstanbul Barosu’ndan ‘Yargının Araçsallaştırılması’ forumu: Gezi Davası da konuşulacak

birgun.net -
İstanbul Barosu, yarın saat 11.00'de Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda "Yargının araçsallaştırılması" başlıklı forum...
Devamını Oku

Bloomberg muhabirleri hakkında dava açılmıştı: ABD’den basın özgürlüğüne saygı çağrısı

birgun.net -
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Bloomberg haber ajansının iki muhabiri hakkında dava açıldığını duyurmasının...
Devamını Oku

Toronto Raptors tarih yazdı: Kuzey’den gelen fırtına

Eren Tutel -
"Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım, 300'den fazla oyun...
Devamını Oku

Müzik grubu Radiohead hacklendi

birgun.net -
Dünyaca ünlü müzik grubu Radiohead, geçtiğimiz hafta hacklendi ve Thom Yorke’un minidisk...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi