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20.06.2019
Anasayfa GÜNCEL YÖK üniversite programları için kontenjanları belirledi

YÖK üniversite programları için kontenjanları belirledi

birgun.net birgun.net

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversite kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi.

Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu.”

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