“YÖK uyarı yazısıyla üniversiteleri yönetemediğini itiraf etmiştir”

BİRGÜN EĞİTİM

Yeni atanan rektörlerin, dekanlara veya diğer yöneticilere karşı baskıcı tutumlarının, son dönemlerde artmasına yönelik şikayetler, üniversitelere uyarı getirdi.

Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) ulaşan mobbing şikayetleri üzerine, bütün devlet üniversitelerine uyarı niteliğinde bir yazı gönderdi. YÖK’ün yazısında, “Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik bir tutum takınılmamasını ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Tahsin Yeşildere, “Bu uyarı yazısıyla YÖK artık üniversiteleri yönetemediğini itiraf etmiştir. Adam kayırmalar önceden de vardı fakat bu günlerde olağanüstü derecede. YÖK yıllarca, rektörlerin dekanlara veya diğer yöneticilere yaptığı baskıyı görmezden geldi. Bu da kurumun ne kadar aciz olduğunun bir göstergesidir” diye konuştu.

“YÖK şapkasını alıp gitmeli”

Yeşildere, üniversitelerde düşünce özgürlüğünün yok edildiğini, dinin ve siyasetin de aktif rol oynadığını belirten Yeşildere her yeni gelen rektörün, kendi siyasi görüşünden insanlarla çalışmak istediğini, bu yüzden hiyerarşik olarak yoğun bir mobbing uygulandığını belirtti.

Akademik kadrodaki kadınlara uygulanan mobbingin de şikayetler arasında olduğunu aktarırken, bu uygulamaların kalkması için, rektör ve dekanların tepki göstermeleri gerektiğini, düzenin kısa sürede değiştirilip bilim özgürlüğünün sağlanmasını istediğini ifade etti.