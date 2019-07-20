Yoksul için vergiden kaçmak imkânsız

Ekonomi Servisi

AKP hükümetleri gelir ve servet üzerinden vergi alamıyor, bunun yerine yurttaşın zorunlu harcamalarını vergilendiriyor. 1 Mayıs 2019 günü Resmi Gazete’de yayımlanan vergi düzenlemesiyle cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) zam yapılmıştı.

Yeni düzenlemeyle cep telefonlarındaki vergi yükü yüzde 62’den yüzde 82’ye çıkarıldı. Hal böyle olunca yurttaşlar yurtdışına giden yakınlarına cep telefonu sipariş etmeye başladı. Hükümet buna karşılık dün yurtdışından getirilen telefonların harç tutarlarına yüzde 142 zam yaptı. Yeni harç bedeli bin 500 TL oldu.Böylece yurtdışına gidene telefon sipariş etmek eski avantajını yitirdi. Artık yuritçinde yerleşik kişiler telefon kullanırken telefondaki ÖTV’yi ödemek zorunda.

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Buna göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 618 lira 60 kuruşluk harç tutarı bin 500 lira oldu.

Yıllara göre telefon harç bedelleri

Söz konusu karar, bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Son zam ile beraber 2018 yılı başında 170 TL olan telefon harcına bu süre içinde yüzde 782 zam yapılmış oldu. Dönemlere göre harçlar şu şekilde:

2012: 100 TL

2013: 115 TL

2014: 119 TL

2015: 131 TL

2016: 138 TL

2017: 149 TL

2018 başı: 170 TL

2018 kasım: 500 TL

2019 başı: 618 TL

2019 temmuz: Bin 500 TL

Müzelere de zam yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze giriş ücretlerine 15 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine zam uyguladı. Buna göre yeni tarifeye göre UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona turistin ziyaret ettiği, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’ne giriş 60 TL’den 72 TL’ye çıktı. Geçen yıl bu tutar 40 liraydı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere 2018 yılında yüzde 50 zam yapılmıştı. Böylece 1 yılda yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu.

Yurtdışına çıkış harcına yüzde 233 zam

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, önceki gün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasaya göre yurtdışına çıkış harcı olarak bilinen 15 TL’lik harç bedeli yüzde 233 zam yapıldı. Yeni harç bedeli 50 TL oldu. Cumhurbaşkanı bu tutarı arzu ederse 150 TL’ye kadar çıkarmaya yetkili kılındı.

Harç gelirleri 10 milyar TL’yi geçti

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nü verilerine göre yılın ilk 6 ayında sadece harçlardan elde edilen kamu geliri 10,7 milyar TL’yi buldu. Buna karşılık 826 bin mükellefi bulunan ve sermaye şirketlerinin gelirleri üzerinden alınan Kurumlar Vergisi hasılatı ise 36,5 milyar TL.

İşte Hazine’nin ilk 6 ayda topladığı kamu gelirleri: