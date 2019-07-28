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28.07.2019
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Yoksulların enflasyonu yükseliyor

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Gıda harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,27 oranında arttı. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 28 artan gıda fiyatlarının son bir yıllık yükselişi ise 59.13

Yurttaşların en yoksul yüzde 20’lik kesiminin harcamalarının yüzde 28,7’sini ayırmak zorunda olduğu gıda harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,27 oranında artarken, yedi aylık artış yüzde 28,1’e, son bir yıllık artış ise yüzde 59,13’e çıktı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden fiyatlarını düzenli olarak derlediği ve 77 zorunlu gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının temmuz ayı sonuçları açıklandı. Araştırmayla, gıda fiyatlarında yaşanan yükselişten en büyük zararı, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.

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Gelirin yüzde 30’u gıdaya ayrılıyor

TÜİK’in en son açıkladığı Hanehalkı Tüketim Harcaması araştırmasına göre 2018 yılında Türkiye’deki en yoksul yüzde 20’lik kesim harcamalarının yüzde 28,7’sini gıda için yaparken, en zengin yüzde 20’lik kesim ise gıdaya en yüzde 15,4 oranında pay ayırdı. Gıdanın harcamalar içerisindeki payı Türkiye genelinde ise yüzde 20,3 olarak ölçüldü. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlar, harcamalarının büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda bulunan yoksulların enflasyonunu zenginlere göre çok daha fazla etkiliyor.

Ekmeğe, bulgura, makarnaya talim

Temmuzda, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 2,95 oranında artış yaşanırken, et-balık harcamalarında ise yüzde1,06 oranında artış gözlendi. Temmuzda süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamaları yüzde 3,83 oranında artarken, katı ve sıvı yağ fiyatlarında yüzde 1,35 oranında yükseliş kaydedildi. Meyve harcamalarının yüzde 3,43 oranında azaldığı temmuz ayında sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 6,96 oranında azalış gözlendi. Bakliyat fiyatları yüzde 9,57 oranında artarken, salça, zeytin, bal, çay tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatlarında da yüzde 7,14 oranında artış oldu.

Öte yandan araştırmaya göre, Türkiye’deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 17,9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor.

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