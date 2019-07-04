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04.07.2019
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YÖK’ten dekan atamalarına ilişkin üniversitelere uyarı yazısı

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Rektörlerin mevcut dekanlara yönelik sergiledikleri bazı tutum ve uygulamalara ilişkin YÖK’ten üniversitelere yazı gönderildiği öğrenildi.

YÖK’ün bütün devlet üniversitelerine göndermiş olduğu uyarı niteliğindeki yazıda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Anayasada fakültelere dekan atamalarının nasıl gerçekleşeceği belirlenmiş ve görev süreleri, rektörlerin görev süresinden bağımsız tutulmuşken, kimi üniversitelerde yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevden ayrılmaları yönünde telkinde bulunulduğu veya mobing yapıldığı bilgilerinin alındığı ve şikâyetlerin ulaştığı belirtildi. Yazıda ayrıca:

“YÖK olarak, yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini bıraktırmaya yönelik herhangi bir tutum takınılmamasını, üniversitelerin çoğulcu bir yönetim anlayışıyla ve mevzuat çerçevesinde bileşenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz.” ifadeleri yer aldı.

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