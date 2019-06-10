Yolcu uçağın acil çıkış kapısını tuvalet sanıp açtı

Britanya’daki Manchester Havalimanı’nda bir yolcunun acil durum kapısını tuvalet sanıp açması gecikmelere sebep oldu.

Yolcunun henüz pistte bulunan uçağın acil durum kapısını açması Manchester Havalimanı’ndan havalanacak Pakistan Uluslararası Havayolları’nın (PIA) İslamabad seferinin 7 saat rötar yapmasına sebep oldu.

Yolcunun acil durum kapısını açması sonucunda uçağın kapılarında bulunun kaydıraklar otomatik olarak şişti. Uçaktaki 40 yolcu da uçaktan çıkmak zorunda kaldı.

CNN’e konuşan PIA sözcüsü, yolcunun acil durum kapısını tuvalet kapısı sanıp açtığını, bütün yolcuların durumunun iyi olduğunu söyledi. Manchester Havalimanı kaza ile ilgili bir yorumda bulunmadı.

Mayıs ayında Çin’in Shandong bölgesindeki bir yolcu, pistteki bir uçağın acil durum kapısını açmaya çalıştığı için tutuklanmıştı.